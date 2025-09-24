Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Levante - Real Madrid maçı kaç kaç bitti, Arda Güler gol attı mı?

Levante - Real Madrid maçı kaç kaç bitti, Arda Güler gol attı mı?

Güncelleme:
Levante - Real Madrid maçı kaç kaç bitti, Arda Güler gol attı mı?
İspanya'da LaLiga'nın 6. haftasında Real Madrid, deplasmanda Levante ile maç yaptı. Kıran kırana geçen maça 5 gol damga vurdu. Peki Arda Güler oynadı mı, gol attı mı, Levante - Real Madrid maçı kaç kaç bitti? İşte maç ile ilgili dikkat çeken ayrıntılar...

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (LaLiga) 6. haftasında Levante sahasında Real Madrid'i ağırladı. Dev mücadelede peş peşe gelen goller dikkat çekti. Maçı kaçıran futbolseverler ise özetini aratmaya başladı. Real Madrid'de oynayan milli yıldızımız Arda Güler'in gol atıp atmadığı da merak konusu oldu. Peki Levante - Real Madrid maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte maçın kritik anlarının özeti. 

LEVANTE - REAL MADRİD MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

LaLiga'nın 6. haftasında oynanan maçta Real Madrid, deplasmanda Levante'yi 4-1 mağlup etti.

Levante - Real Madrid maçı kaç kaç bitti, Arda Güler gol attı mı? - 1. Resim

ARDA GÜLER OYNADI MI, GOL ATTI MI?

Milli futbolcu Arda Güler ilk 11'de sahaya çıktığı mücadelede gol atmadı ama performansı geceye damga vurdu. Arda, Vinicius'un attığı ilk golde Levante kilidini açan isim oldu. Yüzde 90 pas isabet oranıyla oynayan Arda Güler, 4. golde Mbappe'ye asist yaptı. Real Madrid, Arda Güler'in 90 dakika oynadığı maçı kazanarak La Liga'da 6'da 6 yaptı.

REAL MADRİD MAÇINDA GOLLERİ KİM ATTI?

Real Madrid, 28. dakikada Vinicius Junior ve 38. dakikada Franco Mastantuono'nun golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapadı. Ev sahibi ekibin 54. dakikada Karl Etta Eyong ile farkı bire indirdiği karşılaşmada, Fransız yıldızı Kylian Mbappe ile biri penaltıdan olmak üzere 2 gol daha bulan Real Madrid, sahadan 4-1 galip ayrıldı.

