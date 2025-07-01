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Leyla 38. bölüm neden yok, yeni bölüm ne zaman? Yayın akışında ortaya çıktı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Leyla 38. bölüm neden yok, yeni bölüm ne zaman? Yayın akışında ortaya çıktı
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NOW TV'de ekrana gelen, Leyla dizisi bu hafta ekrana gelmedi. Başrolde yer alan Alperen Duymaz karakteri Civan'ın ölerek diziye veda edince hikayede zaman atlaması yaşanan dizide yeni oyuncular kadroya katılmıştı. Leyla 38. bölüm ekrana gelmezken dizinin yeni bölüm tarihi NOW TV yayın akışında kontrol ediliyor.

Leyla:Hayat...Aşk...Adalet dizisi ekranda yer almıyor. Gonca Vuslateri ve Cemre Baysel'in başrollerinde yer aldığı Leyla 38. bölüm neden yok, yeni bölüm tarihi araştırılıyor.

LEYLA 38. BÖLÜM NEDEN YOK?

Leyla dizisinin 38. bölümü ekrana gelmedi. Dizi, yaz sezonuna girilmesiyle birlikte gününü değiştirerek Pazar gününe alındı. NOW TV'de ekrana gelen Leya:Hayat...Aşk...Adalet dizisi 38. bölüm tarihi yayın akışında belli oldu. 

Leyla 38. bölüm neden yok, yeni bölüm ne zaman? Yayın akışında ortaya çıktı - 1. Resim

LEYLA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Oyuncu kadrosunda Cemre Baysel, Gonca Vuslateri, Yiğit Kirazcı gibi isimlerin yer aldığı Leyla dizisi 38. bölümü 6 Temmuz Pazar 20.00'de NOW TV'de ekrana gelecek. Yeni bölümde Vedat'ın özel şefi olarak Leyla, Köroğlu Yalısı'na girer. Leyla'nın yalıya girmesiyle şok olan Nur, Mali ile planlarına devam eder. 

Leyla 38. bölüm neden yok, yeni bölüm ne zaman? Yayın akışında ortaya çıktı - 2. Resim

LEYLA DİZİSİ 38. BÖLÜM ÖZETİ

Özel şef olarak Köroğlu Yalısı'na giren Leyla, Nur ile tekrar karşı karşıya gelir. Hizmetçi olarak girdiği yalıda kimliği açığa çıkmasın diye entrikalarına devam eden Nur, Mali ile düzenlediği sabotaj sonucu aileye ait metruk binaya çöker. Nur'un çıkardığı kaos aile içindeki dengeleri değiştirir. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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