LGS A, B, C, D, E kitapçığı ve cevap anahtarı MEB'in resmi sitesinde yayımlandı

Öğrenciler tarafından bugün düzenlenen LGS'nin soruları ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Ayrıca LGS cevaplarının da nereden ve saat kaçta açıklanacağı da araştırılıyor. İşte, detaylar...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) bugün saat 12.50'de sona erdi.

Bu yıl sınava 8. sınıftaki 1 milyon 38 bin 192 öğrenci başvuru yaptı.

973 yurt içi sınav merkezinde, 3 bin 891 okuldaki 62 bin 663 salonda sınav düzenlendi.

Yurt dışında ise 11 okulda 35 salonda yapıldığı belirtildi.

Sınavın bitmesi ile birlikte sorularının ve cevap anahtarının ise ne zaman yayınlanacağı öğrenciler tarafından merak ediliyor.

LGS sınavının soruları ve cevap anahtarları MEB'in resmi sitesinden yayınlandı.

MEB tarafından konuyla ilgili yapılan duyuru ise şöyle:

"Öğrenciler sınav kitapçıklarını yarın sınava girdikleri okullardan alabilecek. LGS merkezi sınav sonuçları 28 Haziran'da açıklanacak. Aynı gün yerleştirme sürecine ilişkin Ortaöğretime GEçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da yayımlanacak."