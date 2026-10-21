UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Galatasaray'ın karşılaşacağı Lille, 21 Ekim 2026 Çarşamba günü futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Sarı kırmızılı temsilcimizin deplasmanda mücadele edeceği takımın geçmişi, kadrosundaki yıldız oyuncular ve piyasa değeri araştırılıyor. Özellikle milli futbolcular Berke Özer ve Başar Önal'ın da formasını giydiği ekibin kadrosu dikkat çekiyor. Peki, Lille hangi ülkenin takımı, kadro değeri ne kadar?

Kaydet a- | +A

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Lille ile karşı karşıya gelmeye hazırlanırken rakibinin kadro yapısı ve Avrupa kupalarındaki geçmişi merak ediliyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk iki maçında istediği sonuçları elde edemeyen iki ekip, üçüncü hafta mücadelesinde puan arayacak. İşte, Lille'nin kadro değeri...

LİLLE HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Lille Olympique Sporting Club (LOSC Lille), Fransa'nın kuzeyindeki Lille şehrinin futbol takımıdır. Fransa'nın en üst düzey futbol organizasyonu Ligue 1'de mücadele eden kulüp, 1944 yılında Olympique Lillois ve SC Fives takımlarının birleşmesiyle kuruldu. Kırmızı ve beyaz renklere sahip Lille, iç saha karşılaşmalarını 2012 yılından bu yana Stade Pierre Mauroy'da oynuyor. Fransa'nın köklü futbol kulüpleri arasında bulunan Lille, tarihi boyunca dört Ligue 1 şampiyonluğu ve altı Fransa Kupası kazandı. Kulüp, 2004 yılında UEFA Intertoto Kupası'nı da müzesine götürdü.

Ligue 1'de 2026/2027 sezonunun ilk yedi maçında dört galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyet alan takım, Galatasaray karşılaşması öncesinde ligde dördüncü sırada bulunuyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise ilk hafta Real Betis'e 3-2, ikinci hafta Arsenal'e 3-0 mağlup olan Fransız temsilcisi, henüz puan alamadı.

Lille hangi ülkenin takımı, kadro değeri ne kadar? İşte kadrosu

LİLLE KADRO DEĞERİ NE KADAR?

Lille'in 2026/2027 sezonu toplam kadro piyasa değeri 253,30 milyon euro olarak gösteriliyor. Güncel kadro verilerine göre Fransız temsilcisinin 26 futbolcusu bulunurken takımın yaş ortalaması 25,5 olarak hesaplandı. Kadronun en yüksek piyasa değerine sahip oyuncusu 30 milyon euro ile İzlandalı Hakon Arnar Haraldsson olurken onu 28 milyon avro ile Dilane Bakwa ve 25 milyon avro ile Nathan Ngoy takip ediyor. Japon santrafor Ayase Ueda'nın piyasa değeri 20 milyon avro, Faslı Hamza Igamane'nin ise 18 milyon avro seviyesinde gösteriliyor.

Lille kadrosunda Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı isimler de yer alıyor. Kaleci Berke Özer'in piyasa değeri 12 milyon avro, sol kanat oyuncusu Başar Önal'ın değeri ise 10 milyon avro olarak belirtiliyor.

Lille hangi ülkenin takımı, kadro değeri ne kadar? İşte kadrosu

LİLLE OYUNCU KADROSU VE PİYASA DEĞERLERİ

Kaleciler

Berke Özer 12 milyon avro

Orlando Gill 7,5 milyon avro

Defans

Nathan Ngoy 25 milyon avro

Alexsandro 15 milyon avro

Isaac Cossier 2,5 milyon avro

Tanguy Nianzou 1,2 milyon avro

Maxima Goffi 1 milyon avro

Romain Perraud 7 milyon avro

Calvin Verdonk 2,5 milyon avro

Tiago Santos 10 milyon avro

Loun Srdanovic 3 milyon avro

Orta saha

Ngal'ayel Mukau 15 milyon avro

Nabil Bentaleb 4,5 milyon avro

Benjamin André 3 milyon avro

Maurits Kjaergaard 8 milyon avro

Hakon Arnar Haraldsson 30 milyon avro

Kanat oyuncuları

Başar Önal 10 milyon avro

Osame Sahraoui 7 milyon avro

Soriba Diaoune 4 milyon avro

Tiago Morais 1,2 milyon avro

Dilane Bakwa 28 milyon avro

Ethan Mbappe 12 milyon avro

Gaetan Perrin 5 milyon avro

Forvetler

Ayase Ueda 20 milyon avro

Hamza Igamane 18 milyon avro

Olivier Giroud 900 bin avro

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala