Lille hangi ülkenin takımı, kadro değeri ne kadar? İşte kadrosu
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Galatasaray'ın karşılaşacağı Lille, 21 Ekim 2026 Çarşamba günü futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Sarı kırmızılı temsilcimizin deplasmanda mücadele edeceği takımın geçmişi, kadrosundaki yıldız oyuncular ve piyasa değeri araştırılıyor. Özellikle milli futbolcular Berke Özer ve Başar Önal'ın da formasını giydiği ekibin kadrosu dikkat çekiyor. Peki, Lille hangi ülkenin takımı, kadro değeri ne kadar?
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Lille ile karşı karşıya gelmeye hazırlanırken rakibinin kadro yapısı ve Avrupa kupalarındaki geçmişi merak ediliyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk iki maçında istediği sonuçları elde edemeyen iki ekip, üçüncü hafta mücadelesinde puan arayacak. İşte, Lille'nin kadro değeri...
LİLLE HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?
Lille Olympique Sporting Club (LOSC Lille), Fransa'nın kuzeyindeki Lille şehrinin futbol takımıdır. Fransa'nın en üst düzey futbol organizasyonu Ligue 1'de mücadele eden kulüp, 1944 yılında Olympique Lillois ve SC Fives takımlarının birleşmesiyle kuruldu. Kırmızı ve beyaz renklere sahip Lille, iç saha karşılaşmalarını 2012 yılından bu yana Stade Pierre Mauroy'da oynuyor. Fransa'nın köklü futbol kulüpleri arasında bulunan Lille, tarihi boyunca dört Ligue 1 şampiyonluğu ve altı Fransa Kupası kazandı. Kulüp, 2004 yılında UEFA Intertoto Kupası'nı da müzesine götürdü.
Ligue 1'de 2026/2027 sezonunun ilk yedi maçında dört galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyet alan takım, Galatasaray karşılaşması öncesinde ligde dördüncü sırada bulunuyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise ilk hafta Real Betis'e 3-2, ikinci hafta Arsenal'e 3-0 mağlup olan Fransız temsilcisi, henüz puan alamadı.
LİLLE KADRO DEĞERİ NE KADAR?
Lille'in 2026/2027 sezonu toplam kadro piyasa değeri 253,30 milyon euro olarak gösteriliyor. Güncel kadro verilerine göre Fransız temsilcisinin 26 futbolcusu bulunurken takımın yaş ortalaması 25,5 olarak hesaplandı. Kadronun en yüksek piyasa değerine sahip oyuncusu 30 milyon euro ile İzlandalı Hakon Arnar Haraldsson olurken onu 28 milyon avro ile Dilane Bakwa ve 25 milyon avro ile Nathan Ngoy takip ediyor. Japon santrafor Ayase Ueda'nın piyasa değeri 20 milyon avro, Faslı Hamza Igamane'nin ise 18 milyon avro seviyesinde gösteriliyor.
Lille kadrosunda Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı isimler de yer alıyor. Kaleci Berke Özer'in piyasa değeri 12 milyon avro, sol kanat oyuncusu Başar Önal'ın değeri ise 10 milyon avro olarak belirtiliyor.
LİLLE OYUNCU KADROSU VE PİYASA DEĞERLERİ
Kaleciler
Berke Özer 12 milyon avro
Orlando Gill 7,5 milyon avro
Defans
Nathan Ngoy 25 milyon avro
Alexsandro 15 milyon avro
Isaac Cossier 2,5 milyon avro
Tanguy Nianzou 1,2 milyon avro
Maxima Goffi 1 milyon avro
Romain Perraud 7 milyon avro
Calvin Verdonk 2,5 milyon avro
Tiago Santos 10 milyon avro
Loun Srdanovic 3 milyon avro
Orta saha
Ngal'ayel Mukau 15 milyon avro
Nabil Bentaleb 4,5 milyon avro
Benjamin André 3 milyon avro
Maurits Kjaergaard 8 milyon avro
Hakon Arnar Haraldsson 30 milyon avro
Kanat oyuncuları
Başar Önal 10 milyon avro
Osame Sahraoui 7 milyon avro
Soriba Diaoune 4 milyon avro
Tiago Morais 1,2 milyon avro
Dilane Bakwa 28 milyon avro
Ethan Mbappe 12 milyon avro
Gaetan Perrin 5 milyon avro
Forvetler
Ayase Ueda 20 milyon avro
Hamza Igamane 18 milyon avro
Olivier Giroud 900 bin avro