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Lille kalecisi Berke Özer kimdir, aslen nereli?

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Lille kalecisi Berke Özer kimdir, aslen nereli?
Başlık ResmiLille kalecisi Berke Özer kimdir, aslen nereli?

Lille kalecisi Berke Özer'in hayatı ve futbol kariyeri, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Galatasaray karşılaşması öncesinde araştırılıyor. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen milli kalecinin yaşı, memleketi ve daha önce oynadığı takımlar futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Lille kalecisi Berke Özer kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Lille ile Galatasaray karşı karşıya gelirken Fransız temsilcisinin kadrosundaki Türk futbolcular dikkat çekiyor. Kaleci Berke Özer, en çok araştırılan isimlerden biri oldu.

LİLLE KALECİSİ BERKE ÖZER KİMDİR?

Berke Özer, 25 Mayıs 2000 tarihinde İzmir'de doğan Türk milli futbolcudur. 2026 yılı itibarıyla 26 yaşındadır. Kaleci mevkisinde görev yapan Özer, profesyonel kariyerini Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de sürdürüyor. Sporla küçük yaşlarda tanışan futbolcu, ilk olarak jimnastik ve yüzme ile ilgilendi, daha sonra basketbol oynadı. Futbola başladığında stoper mevkisinde görev alan Özer, penaltı kurtarma konusundaki yeteneğinin fark edilmesinin ardından kaleciliğe yöneldi. 2011 yılında Bucaspor altyapısına katılan futbolcu, 2013 yılında Altınordu altyapısına geçti. Genç yaş kategorilerindeki performansının ardından 16 Ağustos 2016'da Altınordu ile profesyonel sözleşme imzaladı. İlk profesyonel karşılaşmasına 14 Nisan 2017'de Boluspor karşısında çıkan Berke Özer, bu maçta kalesini gole kapatmayı başardı.

Lille kalecisi Berke Özer kimdir, aslen nereli?
Başlık ResmiLille kalecisi Berke Özer kimdir, aslen nereli?

Altınordu'daki performansıyla dikkat çeken Berke Özer, 10 Temmuz 2018'de Fenerbahçe'ye transfer oldu. Sarı lacivertli ekipteki ilk resmi maçına Giresunspor karşısında Türkiye Kupası'nda çıktı. Daha fazla forma şansı bulmak amacıyla Belçika'nın Westerlo takımında iki sezon kiralık oynayan Özer, ardından Fenerbahçe'ye döndü. Kariyerinin sonraki döneminde Portekiz temsilcisi Portimonense, Ümraniyespor ve Eyüpspor kadrolarında yer aldı. Eyüpspor'daki performansının ardından Ağustos 2025'te Lille'e transfer olan milli kaleci, Fransa'da kariyerine devam etti.

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Editör : İREM ÖZCAN
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