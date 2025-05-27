Lise KPSS ne zaman, Ortaöğretim KPSS 2025 yılında olacak mı? Gözler bir sonraki KPSS tarihlerine çevrildi!

Kamu kurumlarında çalışmak isteyen yüz binlerce lise mezunu aday, KPSS Ortaöğretim oturumunun bu yıl yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Her iki yılda bir uygulanan sınavın 2025 yılı sınav takviminde yer alıp almadığına dair araştırmalar hız kazandı. Lise KPSS ne zaman, Ortaöğretim KPSS 2025 yılında olacak mı sorularının cevapları araştırılıyor.

LİSE KPSS NE ZAMAN?

Kamu kurumlarında memur olarak görev almak isteyen lise mezunlarının en çok merak ettiği konuların başında KPSS Ortaöğretim oturumunun tarihi yer alıyor. KPSS, her eğitim seviyesine göre farklı tarihlerde düzenleniyor.

Lise mezunları için uygulanan KPSS Ortaöğretim sınavı ise yalnızca çift yıllarda organize ediliyor. Bu nedenle en son 2024 yılında yapılan sınavın bir sonraki oturumu 2026 yılında gerçekleşecek.

Lise mezunları için 2025 yılında KPSS Ortaöğretim oturumu yapılmayacak. Sınava girmek isteyen adayların bir sonraki takvimi yani 2026 yılını beklemeleri gerekecek.

2025 LİSE KPSS OLACAK MI?

2025 yılı için KPSS takviminde lise düzeyindeki adaylar için herhangi bir sınav oturumu planlanmıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan resmi sınav takvimine göre, KPSS Ortaöğretim yalnızca çift yıllarda uygulanıyor.

Bu doğrultuda 2025 yılı içinde lise mezunlarına özel herhangi bir KPSS oturumu gerçekleştirilmesi söz konusu olmayacak. 2024 yılında sınava katılamayan ya da düşük puan alarak yerleştirme şansı elde edemeyen adaylar, yeni bir sınav için 2026’yı beklemek durumunda kalacak.

KPSS'YE KİMLER BAŞVURABİLİR?

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS), kamu kurum ve kuruluşlarında görev almak isteyen adayların katılması gereken merkezi bir sınavdır. Adaylar eğitim durumlarına göre farklı seviyelerdeki oturumlara başvurabilir.

KPSS Ortaöğretim oturumuna başvurmak isteyenlerin en az lise veya dengi bir okuldan mezun olmaları gerekir. Henüz mezun olmayan ancak sınav tarihinde mezuniyet şartını sağlayacak durumda olan adaylar da başvuru yapabilir.

Lise KPSS ile kamuya B Grubu kadrolar için personel yerleştirilir. Sınava başvuran adaylar, aldıkları puan doğrultusunda merkezi atamalarda tercih yapma hakkına sahip olur.

2025 ORTAÖĞRETİM KPSS YAPILACAK MI?

2025 yılında KPSS Ortaöğretim oturumu yapılmayacak. ÖSYM’nin uyguladığı sınav sistemi gereği, lise düzeyindeki adaylar için hazırlanan KPSS yalnızca çift yıllarda yapılmakta.

Son olarak 2024 yılında uygulanan sınavın ardından, yeni sınav oturumu 2026 yılında adaylarla buluşacak. Bu nedenle de lise mezunları 2025 yılında KPSS Ortaöğretim başvurusu yapmayacak.

Kamu kurumlarında görev almayı hedefleyen adayların bu durumu göz önünde bulundurarak sınav hazırlıklarını uzun vadeli bir planlama ile sürdürmeleri gerekiyor.