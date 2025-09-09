Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Litvanya - Yunanistan basketbol maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, saat kaçta? Kazanan Türkiye - Polonya maçı galibiyle yarı finalde!

Litvanya - Yunanistan basketbol maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, saat kaçta? Kazanan Türkiye - Polonya maçı galibiyle yarı finalde!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek final heyecanı bu akşam yaşanacak. Litvanya ve Yunanistan, yarı finale yükselme mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Litvanya - Yunanistan basketbol maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, saat kaçta başlayacak netlik kazandı.

Litvanya - Yunanistan basketbol maçı için nefesler tutulurken A Milli Erkek Basketbol Takımımız da EuroBasket 2025 çeyrek final maçında Polonya ile karşı karşıya gelecek. 

Müsabaka Arena Riga’da oynanacak ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak izlenecek. Çeyrek finalde galip gelen ekip, yarı finalde Litvanya ile Yunanistan arasında kazanan takımla karşılaşacak. 

Litvanya - Yunanistan basketbol maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, saat kaçta? Kazanan Türkiye - Polonya maçı galibiyle yarı finalde! - 1. Resim

LİTVANYA - YUNANİSTAN BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek finalinde Litvanya ile Yunanistan karşı karşıya geliyor. Basketbolseverler kritik mücadeleyi TRT Yıldız ekranlarından canlı olarak takip edebilecek. Karşılaşma şifresiz olarak yayınlanacağı için tüm izleyiciler maçın heyecanına ortak olabilecek.

Litvanya - Yunanistan basketbol maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, saat kaçta? Kazanan Türkiye - Polonya maçı galibiyle yarı finalde! - 2. Resim

LİTVANYA - YUNANİSTAN BASKETBOL MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Yarı finale yükselme mücadelesi verecek olan Litvanya ve Yunanistan maçı 9 Eylül 2025 Salı günü oynanacak. Mücadele saat 19.00’da başlayacak.

Litvanya - Yunanistan basketbol maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, saat kaçta? Kazanan Türkiye - Polonya maçı galibiyle yarı finalde! - 3. Resim

LİTVANYA - YUNANİSTAN KAZANANI KİMİNLE RAKİP OLACAK?

Litvanya-Yunanistan çeyrek finalinin galibi, A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın Polonya ile oynayacağı çeyrek final karşılaşmasında galip gelen takımla yarı finalde karşılaşacak. Kazanan ekip, EuroBasket 2025’te adını yarı finale yazdırma fırsatını elde edecek.

