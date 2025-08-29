M3 Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı neden çalışmıyor, kapandı mı?

İstanbul'da M3 Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı'nda yoğunluk yaşanıyor. İstanbullular sabah saatlerinde işe gitmek için yola koyulurken mağdur oldu, birçoğu ise geç kaldı. Peki Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı neden çalışmıyor? işte son dakika haberinin ayrıntıları...

M3 BAKIRKÖY-KAYAŞEHİR METRO HATTI NEDEN ÇALIŞMIYOR?

Öncelikle Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı kapanmadı, çalışıyor sadece teknik arıza var. M3 Bakırköy Sahil ile Kayaşehir Merkez durakları arasında seferlerin yapıldığı metro hattındaki teknik arızanın sebebi ise henüz bilinmiyor.

BAKIRKÖY YÖNÜNE GİDİŞLER VAR MI?

Seferler, İlkyuva durağından Bakırköy yönüne kontrollü olarak çift taraflı gerçekleştiriliyor. Yetkililer ve güvenlik görevlileri, anonslarla bilgilendirdiği yolcuları ilgili yöne yönlendiriyor. Arıza nedeniyle duraklarda yolcu yoğunluğu oluştu.