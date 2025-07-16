Maç sonucu! Göztepe-Kryvbas KR hazırlık maçı kaç kaç bitti, kim kazandı?
Göztepe, 16 Temmuz 2025 Çarşamba günü Slovenya'da gerçekleştirilen hazırlık maçında Ukrayna temsilcisi Kryvbas KR ile karşılaştı.Göztepe-Kryvbas KR hazırlık maçı kaç kaç bitti, kim kazandı? İşte tüm ayrıntılar...
16 Temmuz 2025 Çarşamba günü Ukrayna temsilcisi Kryvbas KR ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi.
Karşılaşma, Slovenya’nın Radomlje şehrinde bulunan Sportni Park Radomlje tesislerinde oynandı. Mücadele, saat 18:30’da başladı. Hazırlık mücadelesi, Göztepe Spor Kulübü’nün resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlandı. Peki, Göztepe-Kryvbas KR hazırlık maçı kaç kaç bitti, kim kazandı? İşte cevabı...
GÖZTEPE-KRYVBAS KR HAZIRLIK MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Göztepe,17.dakika M. Bokele tarafından atılan golle öne geçti. Maçın ikinci yarısına hızlı başlayan Ukrayna ekibi 54. dakikada R. Bandeira ile beraberliği yakaladı.
Karşılaşmanın skorunu tayin eden gol ise 80. dakikada D.Tijanic'den geldi.Karşılaşma 2-1'lik Göztepe galibiyetiyle sonuçlandı.
GÖZTEPE-KRYVBAS KR HAZIRLIK MAÇINI KİM KAZANDI?
Göztepe-Kryvbas KR hazırlık maçı 2-1'lik skorla Göztepe kazanmıştır.