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Ajax-Paok hazırlık maçı kaç kaç bitti? Maç skoru ve özeti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ajax-Paok hazırlık maçı kaç kaç bitti? Maç skoru ve özeti
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Futbolseverlerin merakla beklediği hazırlık maçında Ajax ile PAOK karşı karşıya geldi. Taraftarların "Ajax-PAOK maçı kaç kaç bitti? sorusunun cevabı araştırılmaya başladı. İşte Ajax-Paok hazırlık maçına ilişkin tüm ayrıntılar...

Avrupa futbol kulüplerinin güçlü kulüpleri arasında yer alan Ajax, sezon öncesi hazılıkları kapsamında Yunan temsilcisi ile karşı karşıya geldi. 

Futbolseverlerin merakla takip ettiği hazırlık maçında, Ajax'ın 71.dakikada attığı gol ile maçı önde tamamladı. Peki, Ajax-Paok hazırlık maçı kaç kaç bitti? İşte, maç skorları ve özeti..

Ajax-Paok hazırlık maçı kaç kaç bitti? Maç skorları ve özeti... - 1. Resim

AJAX-PAOK HAZIRLIK MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ? 

Ajax-Paok hazırlık maçı hazırlık maçı Ajax'ın 2-1'lik skorla bitti. Hazırlık maçında yüzü gelen taraf Ajax oldu.

Ajax-Paok hazırlık maçı bugün saat 15.00'da Sportpark De Toekomst'de oynandı. 

Ajax-Paok hazırlık maçı kaç kaç bitti? Maç skorları ve özeti... - 2. Resim

AJAX-PAOK HAZIRLIK MAÇI ÖZETİ VE SKORLAR

Karşılaşmanın ilk golünü 29.dakikada Ajax forması giyen orta saha oyuncusu Steven Berghuis'ten geldi. Deneyimli futbolcu ceza sahası dışında yaptığı şık vuruşla Ajax 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlandı. 

Ajak Paok karşılaşmasının ikinci yarısında üstünlüğü koruyan Ajax, 71. dakikada skoru 2-0 yaptı. Bu gol ise PAOK oyuncusu Dimitrios Bataoulas'tan geldi. 

PAOK skoru dengelmek adına birçok hamle yapsa da 74.dakikada Anestis Mythou'nın attığı gol ile yalnızca farkı 1'e indirebildi. Ancak kalan süre içinde başka gol atamayan Ajax 2-1 galiple ayrıldı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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