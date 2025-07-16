UEFA Avrupa Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var? 1. eleme turu rövanş programı

Kaynak: Türkiye Gazetesi 16 Temmuz 2025 16:53 - Güncelleme: 16 Temmuz 2025 16:54 - Güncelleme:

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde 1. eleme turu rövanş maçları oynanacak. Trendyol Süper Ligi 3. sırada bitiren Samsunspor ile 4. sırada tamamlayan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi elemelerinde mücadele edecek. Samsunspor, lig aşamasına kalabilmek için tek eleme, Beşiktaş ise 3 eleme oynayacak. İşte, UEFA Avrupa Ligi 1. eleme turu rövanş programı...

UEFA Avrupa Ligi 1. eleme turu rövanş maçları 17 Temmuz Perşembe günü yapılacak. Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk, 1. eleme turunda Finlandiya'nın Ilves Tampere ekibini elemesi halinde 2. eleme turunda Beşiktaş'ın rakibi olacak. Ukrayna temsilcisi evindeki ilk maçı, 6-0 kazanmıştı. Avrupa Ligi 1. eleme turunda 17 Temmuz'da onanacak rövanş maçların programı şöyle: 19.00 Ilves (Finlandiya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna) (0-6) 19.00 Aktobe (Kazakistan) - Legia Varşova (Polonya) (0-1) 20.00 Hacken (İsveç) - Spartak Trnava (Slovakya) (1-0) 20.30 Cluj (Romanya) - Paksi (Macaristan) (0-0) 21.00 Priştine (Kosova) - Sheriff (Moldova) (0-4) 21.00 Celje (Slovenya) - Sabah (Azerbaycan) (3-2) 21.00 Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Levski Sofya (Bulgaristan) (0-0) 22.00 Partizan (Sırbistan) - AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi) (0-1)

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Türkiye Gazetesi