Macaristan Türkiye maçı hakemi kim, nereli? Macaristan Türkiye milli maçını kim yönetiyor, hakemin adı ne?

Macaristan Türkiye milli maç hakemi kim, nereli? | Hazırlık maçında Macaristan ile Türkiye bu akşam karşı karşıya geliyor. Macaristan Türkiye maçında düdük çalacak hakemler belli oldu. Peki, Macaristan Türkiye maçı hakemi kim, nereli? İşte maçın hakemlerine ilişkin detaylar…

Macaristan Türkiye hakemi kim? A Milli Takım, Macaristan deplasmanına çıkıyor. Maç ile ilgili merak edilen bilgiler arasında maçın hakeminin kim olacağı idi. Peki, Macaristan Türkiye maçını kim yönetiyor? İşte maça ilişkin bilgiler…

MACARİSTAN TÜRKİYE MAÇI HAKEMİ KİM?

A Milli Takım’ın, yarın deplasmanda Macaristan ile oynayacağı özel maçta Polonya Futbol Federasyonu’ndan Bartosz Frankowski düdük çalacak. Frankowski’nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Marcin Boniek ve Jakub Winkler üstlenecek. Müsabakada dördüncü hakem olarak Damian Kos görev yapacak. VAR’da Pitotr Lasyk, AVAR’da da Krzysztof Jakubik yer alacak.

Polonyalı hakem Bartosz Frankowski, A Milli Takım’ın Kasım 2023’te deplasmanda Almanya ile oynadığı özel müsabakada da görev almıştı.

BARTOSZ FRANKOWSKİ KİMDİR?

Bartosz Frankowski, Ekstraklasa'da görev yapan Polonyalı bir futbol hakemidir. 2014'ten beri FIFA hakemi ve UEFA birinci kategori hakemi olarak sıralanıyor.

MACARİSTAN TÜRKİYE GEÇMİŞ MAÇ SONUÇLARI

İki ülke A milli takımları arasında 8'i resmi ve 6'sı özel olmak üzere oynanan 14 maçta, Macaristan'ın galibiyet sayısında üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 14 maçtan 4'ünü Türkiye kazanırken, Macaristan bu süre içinde 8 kez sahadan galip ayrıldı, 2 maç ise berabere bitti.

Türkiye'nin toplam 15 golüne, Macaristan 28 golle cevap verdi.