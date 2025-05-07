Mahmur Uslu kimdir, ne iş yapıyor? Ali Koç'a dava açtı, Fenerbahçe'de gerilim tırmanıyor

Mahmut Uslu, Ali Koç'a yaptığı açıklamalar sebebiyle 1907 TL'lik tazminat davası açacağını duyurması üzerine hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Mahmut Uslu'nun ne iş yaptığı ve serveti arama motorlarında sorgulatılıyor.

Mahmut Uslu, hem spor alanında hem de iş dünyasında iz bırakmıştır. Ali Koç yönetimine sivri bir dille eleştiren Uslu son olarak açtığı tazminat davasıyla çok konuşuldu.

Mahmut Uslu, 1992 yılında DAY Group adlı şirketler topluluğunu kurmuştur. 1975-1980 yılları arasında Tarım Bakanlığı’nda Genel Müdür Yardımcılığı görevi yaptığı bilinmektedir.

MAHMUT USLU, ALİ KOÇ'A NEDEN DAVA AÇIYOR?

Mahmut Uslu, Ali Koç'un kendisiyle ilgili yaptığı açıklamalar üzerine dava açacağını duyurdu.

Ali Koç açıklamalarında Mahmut Uslu'ya cevap olarak; "Mahmut Uslu'yu yalan makinesine bağlayın, makineyi bozar." demişti.

Mahmut Uslu açıklamasında; "Benim tek yalanım yoktur, bulamaz. Ona cevabımı vereceğim. Ayrıca 1907 TL'lik tazminat davası açacağım." ifadelerini kullandı.

MAHMUT USLU KİMDİR? MAHMUT USLU KAÇ YAŞINDA?

Mahmut N. Uslu, 1947 yılında Adana’da doğmuştur. Çocukluk ve gençlik yıllarını memleketi Adana’da geçirmiştir.

2025 yılı itibarıyla 78 yaşında olan Mahmut Uslu evli ve iki çocuk babasıdır. Uslu, hem spora olan ilgisi ile hem de iş insanı kimliğiyle tanınır.

1980’li yıllarda basketbol kariyeriyle öne çıkan Uslu, Anadolu Efes’te basketbol oynamıştır. Ayrıca bir dönem Fenerbahçe Basketbol Takımı’nda koçluk yaptığı da bilinmektedir.

MAHMUT USLU'NUN FENERBAHÇE GEÇMİŞİ NEDİR?

Mahmut Uslu, uzun süre Fenerbahçe'de Genel Sekreterlik ve Basın Sözcülüğü görevlerini yürütmüştür. Özellikle Aziz Yıldırım döneminde en etkili yöneticiler arasında olduğu bilinmektedir.

2000’li yıllarda Fenerbahçe yönetiminde önemli bir rol üstelenen Mahmut Uslu, medyada yaptığı açıklamalar ve taraftarla kurduğu güçlü bağ sayesinde kulübün en tanınan isimlerinden biri haline geldi.

MAHMUT USLU'NUN SERVETİ NE KADAR?

Mahmut Uslu'nun serveti hakkında net bir rakam bilinmemektedir. Ancak büyük şirketlerin başında olmasının dışında yurtdışındaki yatırımları ve sahip olduğu gayrimenkuller baz alınırsa yüksek bir gelire sahip olduğu söylenebilir.

Yüksek gelirli ve güçlü sermayeye sahip bir iş insanı olan Mahmut Uslu, DAY Group’un inşaat, enerji ve turizmdeki yatırımları, servetinin temelini oluşturur.