Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Mahmur Uslu kimdir, ne iş yapıyor? Ali Koç'a dava açtı, Fenerbahçe'de gerilim tırmanıyor

Mahmur Uslu kimdir, ne iş yapıyor? Ali Koç'a dava açtı, Fenerbahçe'de gerilim tırmanıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Mahmur Uslu kimdir, ne iş yapıyor? Ali Koç&#039;a dava açtı, Fenerbahçe&#039;de gerilim tırmanıyor
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Mahmut Uslu, Ali Koç'a yaptığı açıklamalar sebebiyle 1907 TL'lik tazminat davası açacağını duyurması üzerine hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Mahmut Uslu'nun ne iş yaptığı ve serveti arama motorlarında sorgulatılıyor.

Mahmut Uslu, hem spor alanında hem de iş dünyasında iz bırakmıştır. Ali Koç yönetimine sivri bir dille eleştiren Uslu son olarak açtığı tazminat davasıyla çok konuşuldu. 

Mahmut Uslu, 1992 yılında DAY Group adlı şirketler topluluğunu kurmuştur. 1975-1980 yılları arasında Tarım Bakanlığı’nda Genel Müdür Yardımcılığı görevi yaptığı bilinmektedir.

Mahmur Uslu kimdir, ne iş yapıyor? Ali Koç'a dava açtı, Fenerbahçe'de gerilim tırmanıyor - 1. Resim

MAHMUT USLU, ALİ KOÇ'A NEDEN DAVA AÇIYOR?

Mahmut Uslu, Ali Koç'un kendisiyle ilgili yaptığı açıklamalar üzerine dava açacağını duyurdu. 

Ali Koç açıklamalarında Mahmut Uslu'ya cevap olarak; "Mahmut Uslu'yu yalan makinesine bağlayın, makineyi bozar." demişti. 

Mahmut Uslu açıklamasında; "Benim tek yalanım yoktur, bulamaz. Ona cevabımı vereceğim. Ayrıca 1907 TL'lik tazminat davası açacağım." ifadelerini kullandı. 

Mahmur Uslu kimdir, ne iş yapıyor? Ali Koç'a dava açtı, Fenerbahçe'de gerilim tırmanıyor - 2. Resim

MAHMUT USLU KİMDİR? MAHMUT USLU KAÇ YAŞINDA?

Mahmut N. Uslu, 1947 yılında Adana’da doğmuştur. Çocukluk ve gençlik yıllarını memleketi Adana’da geçirmiştir.

2025 yılı itibarıyla 78 yaşında olan Mahmut Uslu evli ve iki çocuk babasıdır. Uslu, hem spora olan ilgisi ile hem de iş insanı kimliğiyle tanınır.

1980’li yıllarda basketbol kariyeriyle öne çıkan Uslu, Anadolu Efes’te basketbol oynamıştır. Ayrıca bir dönem Fenerbahçe Basketbol Takımı’nda koçluk yaptığı da bilinmektedir.

Mahmur Uslu kimdir, ne iş yapıyor? Ali Koç'a dava açtı, Fenerbahçe'de gerilim tırmanıyor - 3. Resim

MAHMUT USLU'NUN FENERBAHÇE GEÇMİŞİ NEDİR?

Mahmut Uslu, uzun süre Fenerbahçe'de Genel Sekreterlik ve Basın Sözcülüğü görevlerini yürütmüştür. Özellikle Aziz Yıldırım döneminde en etkili yöneticiler arasında olduğu bilinmektedir. 

2000’li yıllarda Fenerbahçe yönetiminde önemli bir rol üstelenen Mahmut Uslu, medyada yaptığı açıklamalar ve taraftarla kurduğu güçlü bağ sayesinde kulübün en tanınan isimlerinden biri haline geldi. 

MAHMUT USLU'NUN SERVETİ NE KADAR?

Mahmut Uslu'nun serveti hakkında net bir rakam bilinmemektedir. Ancak büyük şirketlerin başında olmasının dışında yurtdışındaki yatırımları ve sahip olduğu gayrimenkuller baz alınırsa yüksek bir gelire sahip olduğu söylenebilir.

Yüksek gelirli ve güçlü sermayeye sahip bir iş insanı olan Mahmut Uslu, DAY Group’un inşaat, enerji ve turizmdeki yatırımları, servetinin temelini oluşturur.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Canlı yayındayken 10 metre önüne yıldırım düştü! "Çay bardağını fırlattım"Eski eşi tarafından öldürülen Bahar Aksu’nun kaçırılmasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kosmos 482 nereye düşecek? Uzmanlar tarih verdi - HaberlerKosmos 482 nereye düşecek? Uzmanlar tarih verdiAz önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 8 Mayıs son depremler - HaberlerAz önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 8 Mayıs son depremlerÇiçek dolunayı nedir, ne zaman, Türkiye'den görülecek mi? Baharın simgesi mayıs ayı dolunayı en iyi görülebilecek saat! - HaberlerÇiçek dolunayı nedir, ne zaman, Türkiye'den görülecek mi? Baharın simgesi mayıs ayı dolunayı en iyi görülebilecek saat!AÖF sınav yerleri sorgulama ekranı: Sınav giriş belgeleri açıklandı mı? - HaberlerAÖF sınav yerleri sorgulama ekranı: Sınav giriş belgeleri açıklandı mı?ChatGPT konuşmalarınızın kullanılmasını istemiyorsanız bu ayarı devre dışı bırakın - HaberlerChatGPT konuşmalarınızın kullanılmasını istemiyorsanız bu ayarı devre dışı bırakınMSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2025? Askeri öğrenci belirlemede 2. seçim aşamasına geçilecek! - HaberlerMSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2025? Askeri öğrenci belirlemede 2. seçim aşamasına geçilecek!
Sonraki Haber Yükleniyor...