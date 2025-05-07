Mahmut Uslu'dan Ali Koç'a dava: 1907 TL'lik sembolik tazminat!

Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Mahmut Uslu, Ali Koç'un kendisi hakkında yaptığı açıklamalar sebebiyle dava açacağını duyurdu.

Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Mahmut Uslu, Başkan Ali Koç'un TRT Spor'da kendisi hakkında yaptığı açıklamalara sert tepki gösterdi. Uslu, Ali Koç'a 1907 TL tutarında sembolik bir tazminat davası açacağını belirtti.

Mahmut Uslu, Ali Koç'un kendisiyle ilgili sözlerine cevap vererek, "Benim bir tane yalanımı bulamayacağını bütün kamuoyu bilir. Gerekli cevabı basın toplantısında vereceğim" ifadelerini kullandı.

Uslu, Ali Koç'a 1907 TL tutarında tazminat davası açacağını duyurdu. Fenerbahçe'nin kuruluş yılına gönderme yapan bu sembolik miktarın, yarın yapılacak açıklamayla kamuoyuna detaylı şekilde aktarılması bekleniyor.

ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?

TRT Spor’da katıldığı programda Mahmut Uslu’nun "Bıraksın gitsin" sözleri hatırlatılan Ali Koç, "Mahmut Uslu'yu yalan makinesine bağlasanız, yalan makinesini bozar" ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklamanın ardından iki isim arasındaki gerilim yeniden alevlendi.