Mahmut Uslu kimdir, kaç yaşında? Fenerbahçe kongre üyesi

Ali Koç yönetimine ilişkin açıklamalarıyla dikkat çeken Mahmut Uslu ismi gündeme geldi. Aziz Yıldırım döneminde Fenerbahçe yönetiminde görev alan Uslu'nun hayatı ve biyografisi merak ediliyor.

Aziz Yıldırım döneminde Fenerbahçe yönetiminde görev alan Mahmut Uslu kimdir, kaç yaşında merak ediliyor.

MAHMUT USLU KİMDİR?

Mahmut Nedim Uslu, 21 Ağustos 1947’de Adana’da doğdu. Türk iş insanı, eski basketbolcu ve basketbol koçu olarak çok yönlü bir kariyere sahip olan Uslu, Fenerbahçe Spor Kulübü’nde uzun yıllar yöneticilik yaptı.

Aziz Yıldırım yönetimlerinde asbaşkanlık, genel sekreterlik ve basın sorumlusu gibi kilit görevlerde bulundu. Fenerbahçe’nin 8988 sicil numaralı kongre üyesi olan Uslu, kulübe mali ve idari katkılarıyla tanınıyor.

1980-82 yıllarında Efes Pilsen’in, 1985-86 sezonunda ise Fenerbahçe’nin basketbol koçluğunu yaptı. İş dünyasında da bilinen bir isim olan Uslu, Fenerbahçe’ye sağladığı destekle tanınıyor.

MAHMUT USLU'NUN FENERBAHÇE'DEKİ GÖREVLERİ

Mahmut Uslu, Aziz Yıldırım yönetimlerinde basketbol ve futbol branşlarında rol üstlendi. Asbaşkanlık, genel sekreterlik ve basın sorumlusu görevlerini sürdürdü.