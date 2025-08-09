Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Malatya elektrik kesintisi: Fırat EDAŞ listeyi paylaştı! Malatya'da elektrikler ne zaman gelecek?

Malatya elektrik kesintisi: Fırat EDAŞ listeyi paylaştı! Malatya'da elektrikler ne zaman gelecek?

9 Ağustos Cumartesi günü Malatya'nın Hekimhan, Pütürge, Yeşilyurt ve Battalgazi ilçelerinde elektrik kesintisi gerçekleşecek. Fırat EDAŞ tarafından yapılan açıklamanın ardından "Malatya'da elektrikler ne zaman gelecek?" sorusu cevap buldu.

Malatya'da 9 Ağustos itibarıyla başlayacak olan planlıelektrik kesintisi hakkında detaylı bilgiler merak konusu oldu.

Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından yapılan açıklamaya göre;  Malatya elektrik kesintisinin altyapı çalışmaları kapsamında gerçekleştirileceği belirtti.  Peki, Malatya'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte cevabı...

MALATYA'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Malataya'da elektrik kesintisi 9 Ağustos Cumartesi günü 09:00'da başlayıp 17:00'da sona erecektir.

Malatya’da gerçekleşecek planlı bakım ve yenileme çalışmaları kapsamında, elektrikler 9 Ağustos sabahı itibarıyla kesilecek. Elektrik kesintisinin yaşanacağı ilçeler Hekimhan, Pütürge, Yeşilyurt ve Battalgazi 'dir.

MALATYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

İlİlçeTarihBaşlama SaatiBitiş SaatiKesinti NedeniKesintiden Etkilenecek Bölgeler
MALATYAHEKİMHAN09.08.202509:0017:00İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)HASANÇELEBİ MAH. -
MALATYAHEKİMHAN09.08.202509:0017:00İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)DAVULGU MAH. -
MALATYAHEKİMHAN09.08.202509:0017:00İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)ÇULHALI MAH. -
MALATYAHEKİMHAN09.08.202509:0017:00İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)GÜVENÇ MAH. -
MALATYAHEKİMHAN09.08.202509:0017:00İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)BOĞAZGÖREN MAH. -
MALATYAHEKİMHAN09.08.202509:0017:00İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)BEYKENT MAH. -
MALATYAHEKİMHAN09.08.202509:0017:00İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)HACILAR MAH. -
MALATYAHEKİMHAN09.08.202509:0017:00İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)DEREKÖY MAH. -
MALATYAHEKİMHAN09.08.202509:0017:00İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)TAŞBAŞI MAH. -
MALATYAHEKİMHAN09.08.202509:0017:00İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)BAĞYOLU MAH. -
MALATYAHEKİMHAN09.08.202509:0017:00İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)KÖPRÜLÜ MEHMET PAŞA MAH. -
MALATYAHEKİMHAN09.08.202509:0017:00İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)MİMAR SİNAN MAH. -
MALATYAHEKİMHAN09.08.202509:0017:00İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)DURSUNLU MAH. -
MALATYAHEKİMHAN09.08.202509:0017:00İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)SARIKIZ MAH. -
MALATYAHEKİMHAN09.08.202509:0017:00İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)YAYLADAM MAH. -
MALATYAHEKİMHAN09.08.202509:0017:00İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)DUMLU MAH. -
MALATYAHEKİMHAN09.08.202509:0017:00İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)YAĞCA MAH. -
MALATYAHEKİMHAN09.08.202509:0017:00İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)GİRMANA MAH. -
MALATYAHEKİMHAN09.08.202509:0017:00İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)KOCAÖZÜ MAH. -
MALATYAHEKİMHAN09.08.202509:0017:00İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)KARADERE MAH. -
MALATYAHEKİMHAN09.08.202509:0017:00İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)BASAK MAH. -
MALATYAHEKİMHAN09.08.202509:0017:00İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)TURGUT ÖZAL MAH. -
MALATYAHEKİMHAN09.08.202509:0017:00İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)BAHÇELİEVLER MAH. -
MALATYAHEKİMHAN09.08.202509:0017:00İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)KARŞIYAKA MAH. -
MALATYAHEKİMHAN09.08.202509:0017:00İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)ŞEHİT MEHMET FETHİ AKYÜZ MAH. -
MALATYAHEKİMHAN09.08.202509:0017:00İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)YEŞİLPINAR MAH. -
MALATYAHEKİMHAN09.08.202509:0017:00İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)CİRİTBELEN MAH. -
MALATYAHEKİMHAN09.08.202509:0017:00İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)DEVECİ MAH. -
MALATYAHEKİMHAN09.08.202509:0017:00İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)GÜZELYURT MAH. -
MALATYAHEKİMHAN09.08.202509:0017:00İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)ALİCAN MAH. -
MALATYAHEKİMHAN09.08.202509:0017:00İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)SALICIK MAH. -
MALATYAHEKİMHAN09.08.202509:0017:00İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)HAYDAROĞLU MAH. -
MALATYAHEKİMHAN09.08.202509:0017:00İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)FATİH MAH. -
MALATYAHEKİMHAN09.08.202509:0017:00İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)BUDAKLI MAH. -
MALATYAHEKİMHAN09.08.202509:0017:00İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)KOZDERE MAH. -
MALATYAHEKİMHAN09.08.202509:0017:00İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)KURŞUNLU MAH. -
MALATYAHEKİMHAN09.08.202509:0017:00İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)DİKENLİ MAH. -
MALATYAHEKİMHAN09.08.202509:0017:00İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)YENİ MAH. -
MALATYAHEKİMHAN09.08.202509:0017:00İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)TAHTALI MAH. -
MALATYAHEKİMHAN09.08.202509:0017:00İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)ÇANAKPINAR MAH. -
MALATYAHEKİMHAN09.08.202509:0017:00İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)IŞIKLI MAH. -
MALATYAHEKİMHAN09.08.202509:0017:00İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)UĞURLU MAH. -
MALATYAHEKİMHAN09.08.202509:0017:00İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)KARAKÖÇEK MAH. -
MALATYAHEKİMHAN09.08.202509:0017:00İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)AKYAZI MAH. -
MALATYAHEKİMHAN09.08.202509:0017:00İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)AKSÜTLÜ MAH. -
MALATYAHEKİMHAN09.08.202509:0017:00İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)AŞAĞISAZLICA MAH. -
MALATYAHEKİMHAN09.08.202509:0017:00İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)SARAYLI MAH. -
MALATYAHEKİMHAN09.08.202509:0017:00İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)BOZTEPE MAH. -
MALATYAHEKİMHAN09.08.202509:0017:00İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)KOŞAR MAH. -
MALATYAHEKİMHAN09.08.202509:0017:00İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)GÜZELYAYLA MAH. -
MALATYAHEKİMHAN09.08.202509:0017:00İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)KOLDERE MAH. -
MALATYAHEKİMHAN09.08.202509:0017:00İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)YEŞİLKÖY MAH. -
MALATYAHEKİMHAN09.08.202509:0017:00İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)SAZLICA MAH. -
MALATYAHEKİMHAN09.08.202509:0017:00İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)KAVACIK MAH. -
MALATYAHEKİMHAN09.08.202509:0017:00İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)ERECEK MAH. -
MALATYAHEKİMHAN09.08.202509:0017:00İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)SÖĞÜT MAH. -
MALATYAHEKİMHAN09.08.202509:0017:00İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)MOLLAİBRAHİM MAH. -
MALATYAHEKİMHAN09.08.202509:0017:00İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)GÜÇLÜ MAH. -
MALATYAHEKİMHAN09.08.202509:0017:00İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)DİKİLİ MAH. -
MALATYAHEKİMHAN09.08.202509:0017:00İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)BAŞKAVAK MAH. -
MALATYAHEKİMHAN09.08.202509:0017:00İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)DELİHASANYURDU MAH. -
MALATYAHEKİMHAN09.08.202509:0017:00İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)BÖĞÜRTLEN MAH. -
MALATYAHEKİMHAN09.08.202509:0017:00İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)BALLIKAYA MAH. -
MALATYAHEKİMHAN09.08.202509:0017:00İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)İĞDİR MAH. -
MALATYAHEKİMHAN09.08.202509:0017:00İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)YUKARISELİMLİ MAH. -
MALATYAHEKİMHAN09.08.202509:0017:00İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)KIZILHİSAR MAH. -
MALATYAHEKİMHAN09.08.202509:0017:00İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)KÖMÜKLÜ MAH. -
MALATYAHEKİMHAN09.08.202509:0017:00İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)KIZILMAĞARA MAH. -
MALATYAHEKİMHAN09.08.202509:0017:00İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)TEMÜKLÜ MAH. -
MALATYAPÜTÜRGE09.08.202509:0017:00İşletme Bakım Çalışması (Ekip)YAZICA MAH. -
MALATYAPÜTÜRGE09.08.202509:0017:00İşletme Bakım Çalışması (Ekip)KÖRME MAH. -
MALATYAPÜTÜRGE09.08.202509:0017:00İşletme Bakım Çalışması (Ekip)ESENLİK MAH. -
MALATYAPÜTÜRGE09.08.202509:0017:00İşletme Bakım Çalışması (Ekip)ARITOPRAK MAH. -
MALATYAPÜTÜRGE09.08.202509:0017:00İşletme Bakım Çalışması (Ekip)BAŞMEZRA MAH. -
MALATYAPÜTÜRGE09.08.202509:0017:00İşletme Bakım Çalışması (Ekip)TEKEDERESİ MAH. -
MALATYAPÜTÜRGE09.08.202509:0017:00İşletme Bakım Çalışması (Ekip)ULUKÖY MAH. -
MALATYAYEŞİLYURT / MALATYA09.08.202509:0017:00İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)KENDİRLİ MAH. -
MALATYAYEŞİLYURT / MALATYA09.08.202509:0017:00İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)TEPEKÖY MAH. -
MALATYAYEŞİLYURT / MALATYA09.08.202509:0017:00İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)TOPRAKTEPE MAH. -
MALATYAYEŞİLYURT / MALATYA09.08.202509:0017:00İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)SÜTLÜCE MAH. -
MALATYAPÜTÜRGE09.08.202509:0013:00İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)TELUŞAĞI MAH. -
MALATYAPÜTÜRGE09.08.202509:0013:00İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)ERDEMLER MAH. -
MALATYAPÜTÜRGE09.08.202509:0013:00İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)BÖLÜNMEZ MAH. -
MALATYAPÜTÜRGE09.08.202509:0013:00İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)DEREDÜZÜ MAH. -
MALATYAPÜTÜRGE09.08.202509:0013:00İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)ARSLANKENT MAH. -
MALATYAPÜTÜRGE09.08.202509:0013:00İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)YAMAÇ MAH. -
MALATYAPÜTÜRGE09.08.202509:0013:00İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)MEŞEDİBİ MAH. -
MALATYAPÜTÜRGE09.08.202509:0013:00İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)ARINLI MAH. -
MALATYAPÜTÜRGE09.08.202509:0013:00İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)ÇUKUROYMAĞI MAH. -
MALATYAPÜTÜRGE09.08.202509:0013:00İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)ESENCİK MAH. -
MALATYABATTALGAZİ09.08.202509:0016:00İşletme ÇalışmasıBAHÇELİEVLER MAH. -
MALATYABATTALGAZİ09.08.202509:0016:00İşletme ÇalışmasıDOLAMANTEPE MAH. -
MALATYABATTALGAZİ09.08.202509:0016:00İşletme ÇalışmasıTOPTAŞ MAH. -
MALATYABATTALGAZİ09.08.202509:0016:00İşletme ÇalışmasıYARIMCAHAN MAH. -
MALATYABATTALGAZİ09.08.202509:0016:00İşletme ÇalışmasıÇOLAKOĞLU MAH. -
MALATYABATTALGAZİ09.08.202509:0016:00İşletme ÇalışmasıKADIÇAYIRI MAH. -
MALATYAYEŞİLYURT / MALATYA09.08.202509:0017:00İşletme ÇalışmasıCEVATPAŞA MAH. -
MALATYAPÜTÜRGE09.08.202513:0017:00İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)UZUNKORU MAH. -
MALATYAPÜTÜRGE09.08.202513:0017:00İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)ÖRENCİK MAH. -
MALATYAPÜTÜRGE09.08.202513:0017:00İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)YAMAÇ MAH. -
MALATYAPÜTÜRGE09.08.202513:0017:00İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)KÖKLÜKAYA MAH. -
MALATYAPÜTÜRGE09.08.202513:0017:00İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)KONURTAY MAH. -
MALATYAPÜTÜRGE09.08.202513:0017:00İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)ERDEMLER MAH. -

İŞKUR hedef büyüttü! 7 ayda 903 bin kişi işe yerleşti
