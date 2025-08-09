Malatya elektrik kesintisi: Fırat EDAŞ listeyi paylaştı! Malatya'da elektrikler ne zaman gelecek?
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
9 Ağustos Cumartesi günü Malatya'nın Hekimhan, Pütürge, Yeşilyurt ve Battalgazi ilçelerinde elektrik kesintisi gerçekleşecek. Fırat EDAŞ tarafından yapılan açıklamanın ardından "Malatya'da elektrikler ne zaman gelecek?" sorusu cevap buldu.
Malatya'da 9 Ağustos itibarıyla başlayacak olan planlıelektrik kesintisi hakkında detaylı bilgiler merak konusu oldu.
Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından yapılan açıklamaya göre; Malatya elektrik kesintisinin altyapı çalışmaları kapsamında gerçekleştirileceği belirtti. Peki, Malatya'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte cevabı...
MALATYA'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?
Malataya'da elektrik kesintisi 9 Ağustos Cumartesi günü 09:00'da başlayıp 17:00'da sona erecektir.
Malatya’da gerçekleşecek planlı bakım ve yenileme çalışmaları kapsamında, elektrikler 9 Ağustos sabahı itibarıyla kesilecek. Elektrik kesintisinin yaşanacağı ilçeler Hekimhan, Pütürge, Yeşilyurt ve Battalgazi 'dir.
MALATYA ELEKTRİK KESİNTİSİ
|İl
|İlçe
|Tarih
|Başlama Saati
|Bitiş Saati
|Kesinti Nedeni
|Kesintiden Etkilenecek Bölgeler
|MALATYA
|HEKİMHAN
|09.08.2025
|09:00
|17:00
|İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)
|HASANÇELEBİ MAH. -
|MALATYA
|HEKİMHAN
|09.08.2025
|09:00
|17:00
|İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)
|DAVULGU MAH. -
|MALATYA
|HEKİMHAN
|09.08.2025
|09:00
|17:00
|İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)
|ÇULHALI MAH. -
|MALATYA
|HEKİMHAN
|09.08.2025
|09:00
|17:00
|İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)
|GÜVENÇ MAH. -
|MALATYA
|HEKİMHAN
|09.08.2025
|09:00
|17:00
|İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)
|BOĞAZGÖREN MAH. -
|MALATYA
|HEKİMHAN
|09.08.2025
|09:00
|17:00
|İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)
|BEYKENT MAH. -
|MALATYA
|HEKİMHAN
|09.08.2025
|09:00
|17:00
|İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)
|HACILAR MAH. -
|MALATYA
|HEKİMHAN
|09.08.2025
|09:00
|17:00
|İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)
|DEREKÖY MAH. -
|MALATYA
|HEKİMHAN
|09.08.2025
|09:00
|17:00
|İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)
|TAŞBAŞI MAH. -
|MALATYA
|HEKİMHAN
|09.08.2025
|09:00
|17:00
|İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)
|BAĞYOLU MAH. -
|MALATYA
|HEKİMHAN
|09.08.2025
|09:00
|17:00
|İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)
|KÖPRÜLÜ MEHMET PAŞA MAH. -
|MALATYA
|HEKİMHAN
|09.08.2025
|09:00
|17:00
|İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)
|MİMAR SİNAN MAH. -
|MALATYA
|HEKİMHAN
|09.08.2025
|09:00
|17:00
|İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)
|DURSUNLU MAH. -
|MALATYA
|HEKİMHAN
|09.08.2025
|09:00
|17:00
|İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)
|SARIKIZ MAH. -
|MALATYA
|HEKİMHAN
|09.08.2025
|09:00
|17:00
|İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)
|YAYLADAM MAH. -
|MALATYA
|HEKİMHAN
|09.08.2025
|09:00
|17:00
|İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)
|DUMLU MAH. -
|MALATYA
|HEKİMHAN
|09.08.2025
|09:00
|17:00
|İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)
|YAĞCA MAH. -
|MALATYA
|HEKİMHAN
|09.08.2025
|09:00
|17:00
|İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)
|GİRMANA MAH. -
|MALATYA
|HEKİMHAN
|09.08.2025
|09:00
|17:00
|İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)
|KOCAÖZÜ MAH. -
|MALATYA
|HEKİMHAN
|09.08.2025
|09:00
|17:00
|İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)
|KARADERE MAH. -
|MALATYA
|HEKİMHAN
|09.08.2025
|09:00
|17:00
|İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)
|BASAK MAH. -
|MALATYA
|HEKİMHAN
|09.08.2025
|09:00
|17:00
|İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)
|TURGUT ÖZAL MAH. -
|MALATYA
|HEKİMHAN
|09.08.2025
|09:00
|17:00
|İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)
|BAHÇELİEVLER MAH. -
|MALATYA
|HEKİMHAN
|09.08.2025
|09:00
|17:00
|İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)
|KARŞIYAKA MAH. -
|MALATYA
|HEKİMHAN
|09.08.2025
|09:00
|17:00
|İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)
|ŞEHİT MEHMET FETHİ AKYÜZ MAH. -
|MALATYA
|HEKİMHAN
|09.08.2025
|09:00
|17:00
|İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)
|YEŞİLPINAR MAH. -
|MALATYA
|HEKİMHAN
|09.08.2025
|09:00
|17:00
|İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)
|CİRİTBELEN MAH. -
|MALATYA
|HEKİMHAN
|09.08.2025
|09:00
|17:00
|İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)
|DEVECİ MAH. -
|MALATYA
|HEKİMHAN
|09.08.2025
|09:00
|17:00
|İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)
|GÜZELYURT MAH. -
|MALATYA
|HEKİMHAN
|09.08.2025
|09:00
|17:00
|İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)
|ALİCAN MAH. -
|MALATYA
|HEKİMHAN
|09.08.2025
|09:00
|17:00
|İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)
|SALICIK MAH. -
|MALATYA
|HEKİMHAN
|09.08.2025
|09:00
|17:00
|İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)
|HAYDAROĞLU MAH. -
|MALATYA
|HEKİMHAN
|09.08.2025
|09:00
|17:00
|İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)
|FATİH MAH. -
|MALATYA
|HEKİMHAN
|09.08.2025
|09:00
|17:00
|İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)
|BUDAKLI MAH. -
|MALATYA
|HEKİMHAN
|09.08.2025
|09:00
|17:00
|İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)
|KOZDERE MAH. -
|MALATYA
|HEKİMHAN
|09.08.2025
|09:00
|17:00
|İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)
|KURŞUNLU MAH. -
|MALATYA
|HEKİMHAN
|09.08.2025
|09:00
|17:00
|İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)
|DİKENLİ MAH. -
|MALATYA
|HEKİMHAN
|09.08.2025
|09:00
|17:00
|İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)
|YENİ MAH. -
|MALATYA
|HEKİMHAN
|09.08.2025
|09:00
|17:00
|İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)
|TAHTALI MAH. -
|MALATYA
|HEKİMHAN
|09.08.2025
|09:00
|17:00
|İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)
|ÇANAKPINAR MAH. -
|MALATYA
|HEKİMHAN
|09.08.2025
|09:00
|17:00
|İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)
|IŞIKLI MAH. -
|MALATYA
|HEKİMHAN
|09.08.2025
|09:00
|17:00
|İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)
|UĞURLU MAH. -
|MALATYA
|HEKİMHAN
|09.08.2025
|09:00
|17:00
|İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)
|KARAKÖÇEK MAH. -
|MALATYA
|HEKİMHAN
|09.08.2025
|09:00
|17:00
|İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)
|AKYAZI MAH. -
|MALATYA
|HEKİMHAN
|09.08.2025
|09:00
|17:00
|İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)
|AKSÜTLÜ MAH. -
|MALATYA
|HEKİMHAN
|09.08.2025
|09:00
|17:00
|İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)
|AŞAĞISAZLICA MAH. -
|MALATYA
|HEKİMHAN
|09.08.2025
|09:00
|17:00
|İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)
|SARAYLI MAH. -
|MALATYA
|HEKİMHAN
|09.08.2025
|09:00
|17:00
|İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)
|BOZTEPE MAH. -
|MALATYA
|HEKİMHAN
|09.08.2025
|09:00
|17:00
|İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)
|KOŞAR MAH. -
|MALATYA
|HEKİMHAN
|09.08.2025
|09:00
|17:00
|İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)
|GÜZELYAYLA MAH. -
|MALATYA
|HEKİMHAN
|09.08.2025
|09:00
|17:00
|İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)
|KOLDERE MAH. -
|MALATYA
|HEKİMHAN
|09.08.2025
|09:00
|17:00
|İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)
|YEŞİLKÖY MAH. -
|MALATYA
|HEKİMHAN
|09.08.2025
|09:00
|17:00
|İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)
|SAZLICA MAH. -
|MALATYA
|HEKİMHAN
|09.08.2025
|09:00
|17:00
|İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)
|KAVACIK MAH. -
|MALATYA
|HEKİMHAN
|09.08.2025
|09:00
|17:00
|İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)
|ERECEK MAH. -
|MALATYA
|HEKİMHAN
|09.08.2025
|09:00
|17:00
|İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)
|SÖĞÜT MAH. -
|MALATYA
|HEKİMHAN
|09.08.2025
|09:00
|17:00
|İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)
|MOLLAİBRAHİM MAH. -
|MALATYA
|HEKİMHAN
|09.08.2025
|09:00
|17:00
|İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)
|GÜÇLÜ MAH. -
|MALATYA
|HEKİMHAN
|09.08.2025
|09:00
|17:00
|İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)
|DİKİLİ MAH. -
|MALATYA
|HEKİMHAN
|09.08.2025
|09:00
|17:00
|İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)
|BAŞKAVAK MAH. -
|MALATYA
|HEKİMHAN
|09.08.2025
|09:00
|17:00
|İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)
|DELİHASANYURDU MAH. -
|MALATYA
|HEKİMHAN
|09.08.2025
|09:00
|17:00
|İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)
|BÖĞÜRTLEN MAH. -
|MALATYA
|HEKİMHAN
|09.08.2025
|09:00
|17:00
|İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)
|BALLIKAYA MAH. -
|MALATYA
|HEKİMHAN
|09.08.2025
|09:00
|17:00
|İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)
|İĞDİR MAH. -
|MALATYA
|HEKİMHAN
|09.08.2025
|09:00
|17:00
|İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)
|YUKARISELİMLİ MAH. -
|MALATYA
|HEKİMHAN
|09.08.2025
|09:00
|17:00
|İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)
|KIZILHİSAR MAH. -
|MALATYA
|HEKİMHAN
|09.08.2025
|09:00
|17:00
|İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)
|KÖMÜKLÜ MAH. -
|MALATYA
|HEKİMHAN
|09.08.2025
|09:00
|17:00
|İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)
|KIZILMAĞARA MAH. -
|MALATYA
|HEKİMHAN
|09.08.2025
|09:00
|17:00
|İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)
|TEMÜKLÜ MAH. -
|MALATYA
|PÜTÜRGE
|09.08.2025
|09:00
|17:00
|İşletme Bakım Çalışması (Ekip)
|YAZICA MAH. -
|MALATYA
|PÜTÜRGE
|09.08.2025
|09:00
|17:00
|İşletme Bakım Çalışması (Ekip)
|KÖRME MAH. -
|MALATYA
|PÜTÜRGE
|09.08.2025
|09:00
|17:00
|İşletme Bakım Çalışması (Ekip)
|ESENLİK MAH. -
|MALATYA
|PÜTÜRGE
|09.08.2025
|09:00
|17:00
|İşletme Bakım Çalışması (Ekip)
|ARITOPRAK MAH. -
|MALATYA
|PÜTÜRGE
|09.08.2025
|09:00
|17:00
|İşletme Bakım Çalışması (Ekip)
|BAŞMEZRA MAH. -
|MALATYA
|PÜTÜRGE
|09.08.2025
|09:00
|17:00
|İşletme Bakım Çalışması (Ekip)
|TEKEDERESİ MAH. -
|MALATYA
|PÜTÜRGE
|09.08.2025
|09:00
|17:00
|İşletme Bakım Çalışması (Ekip)
|ULUKÖY MAH. -
|MALATYA
|YEŞİLYURT / MALATYA
|09.08.2025
|09:00
|17:00
|İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)
|KENDİRLİ MAH. -
|MALATYA
|YEŞİLYURT / MALATYA
|09.08.2025
|09:00
|17:00
|İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)
|TEPEKÖY MAH. -
|MALATYA
|YEŞİLYURT / MALATYA
|09.08.2025
|09:00
|17:00
|İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)
|TOPRAKTEPE MAH. -
|MALATYA
|YEŞİLYURT / MALATYA
|09.08.2025
|09:00
|17:00
|İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)
|SÜTLÜCE MAH. -
|MALATYA
|PÜTÜRGE
|09.08.2025
|09:00
|13:00
|İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)
|TELUŞAĞI MAH. -
|MALATYA
|PÜTÜRGE
|09.08.2025
|09:00
|13:00
|İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)
|ERDEMLER MAH. -
|MALATYA
|PÜTÜRGE
|09.08.2025
|09:00
|13:00
|İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)
|BÖLÜNMEZ MAH. -
|MALATYA
|PÜTÜRGE
|09.08.2025
|09:00
|13:00
|İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)
|DEREDÜZÜ MAH. -
|MALATYA
|PÜTÜRGE
|09.08.2025
|09:00
|13:00
|İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)
|ARSLANKENT MAH. -
|MALATYA
|PÜTÜRGE
|09.08.2025
|09:00
|13:00
|İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)
|YAMAÇ MAH. -
|MALATYA
|PÜTÜRGE
|09.08.2025
|09:00
|13:00
|İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)
|MEŞEDİBİ MAH. -
|MALATYA
|PÜTÜRGE
|09.08.2025
|09:00
|13:00
|İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)
|ARINLI MAH. -
|MALATYA
|PÜTÜRGE
|09.08.2025
|09:00
|13:00
|İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)
|ÇUKUROYMAĞI MAH. -
|MALATYA
|PÜTÜRGE
|09.08.2025
|09:00
|13:00
|İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)
|ESENCİK MAH. -
|MALATYA
|BATTALGAZİ
|09.08.2025
|09:00
|16:00
|İşletme Çalışması
|BAHÇELİEVLER MAH. -
|MALATYA
|BATTALGAZİ
|09.08.2025
|09:00
|16:00
|İşletme Çalışması
|DOLAMANTEPE MAH. -
|MALATYA
|BATTALGAZİ
|09.08.2025
|09:00
|16:00
|İşletme Çalışması
|TOPTAŞ MAH. -
|MALATYA
|BATTALGAZİ
|09.08.2025
|09:00
|16:00
|İşletme Çalışması
|YARIMCAHAN MAH. -
|MALATYA
|BATTALGAZİ
|09.08.2025
|09:00
|16:00
|İşletme Çalışması
|ÇOLAKOĞLU MAH. -
|MALATYA
|BATTALGAZİ
|09.08.2025
|09:00
|16:00
|İşletme Çalışması
|KADIÇAYIRI MAH. -
|MALATYA
|YEŞİLYURT / MALATYA
|09.08.2025
|09:00
|17:00
|İşletme Çalışması
|CEVATPAŞA MAH. -
|MALATYA
|PÜTÜRGE
|09.08.2025
|13:00
|17:00
|İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)
|UZUNKORU MAH. -
|MALATYA
|PÜTÜRGE
|09.08.2025
|13:00
|17:00
|İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)
|ÖRENCİK MAH. -
|MALATYA
|PÜTÜRGE
|09.08.2025
|13:00
|17:00
|İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)
|YAMAÇ MAH. -
|MALATYA
|PÜTÜRGE
|09.08.2025
|13:00
|17:00
|İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)
|KÖKLÜKAYA MAH. -
|MALATYA
|PÜTÜRGE
|09.08.2025
|13:00
|17:00
|İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)
|KONURTAY MAH. -
|MALATYA
|PÜTÜRGE
|09.08.2025
|13:00
|17:00
|İşletme Bakım Çalışması (Müteahhit)
|ERDEMLER MAH. -
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin