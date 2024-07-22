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Malatya'da bugün 3.2 büyüklüğünde deprem oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Malatya&#039;da bugün 3.2 büyüklüğünde deprem oldu

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kandilli Rasathanesi verileri aracılığıyla anlık olarak ülkemizde meydana gelen depremlerin şiddetine ve konumuna ulaşabiliyoruz. 22 Temmuz günü Malatya'da hissedilen sarsıntının ardından az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde araştırıldı.

Bugün sabah saatlerinde Malatya'da hissedilen sarsıntıyla beraber vatandaşlar endişelenirken Malatya'da deprem nerede olduğu araştırılmıştı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sayesinde anlık olarak erişebiliyoruz.

AZ ÖNCE MALATYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

22 Temmuz günü Malatya'da 3.2 büyüklüğünde deprem oldu. Kandilli Rasathanesi verilerine göre depremin şiddeti 3.2 olarak ölçülürken derinliği 5 km olarak belirlendi.

Sarsıntı 10.00'da olurken vatandaşlar tarafından hissedildi.

Malatya'da bugün 3.2 büyüklüğünde deprem oldu - 1. Resim

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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