Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Malatya Doğanşehir'de korkutan deprem

Malatya Doğanşehir'de korkutan deprem

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Malatya Doğanşehir&#039;de korkutan deprem
Ayrıntılar, Haber, Etiket, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 10.00'da bir deprem meydana geldi. AFAD sarsıntının büyüklüğünü 3.5 olarak açıkladı.

Malatya'da korkutan bir deprem meydana geldi. Sarsıntı saat 10.00'da Doğanşehir ilçesinde meydana geldi. 

AFAD İLK VERİLERİ AÇIKLADI

AFAD depremin büyüklüğünü 3.5 olarak açıklarken, depremin derinliği ise 9.92 kilometre olarak belirtildi. 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Araç pazarında otomobili satmak için gün sayanlar umutlarını ağustos ayına bıraktı: "Kimse araba almıyor"Malatya'da bugün 3.2 büyüklüğünde deprem oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Herkes merakla bekliyordu, LGS yerleştirme sonuçları belli oldu - GündemLGS yerleştirme sonuçları belli olduAraç pazarında otomobili satmak için gün sayanlar umutlarını ağustos ayına bıraktı: "Kimse araba almıyor" - Gündem"Aracımı satamıyorum" diyerek isyan ettiKağıthane'de freni tutmayan araçtan atlayan kadın ölümden döndü! Kaza anı görüntüleri olay oldu - GündemFren tutmadı araçtan atladı! Ölümden döndüEn acı veda! Gözyaşları sel oldu, 2'si çocuk 4 kişi toprağa verildi - GündemEn acı veda! Gözyaşları sel oldu, 2'si çocuk 4 kişi toprağa verildiGaziantep'te iki işçi servisinin kafa kafaya çarpıştığı kazada can pazarı yaşandı - Gündemİşçi servisleri kafa kafaya çarpıştıDışarı çıkacaklar dikkat! Uyarılar peş peşe geldi: O tarihe kadar kavrulacağız - GündemO tarihe kadar kavrulacağız
Sonraki Haber Yükleniyor...