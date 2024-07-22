Malatya Doğanşehir'de korkutan deprem
Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 10.00'da bir deprem meydana geldi. AFAD sarsıntının büyüklüğünü 3.5 olarak açıkladı.
Malatya'da korkutan bir deprem meydana geldi. Sarsıntı saat 10.00'da Doğanşehir ilçesinde meydana geldi.
AFAD İLK VERİLERİ AÇIKLADI
AFAD depremin büyüklüğünü 3.5 olarak açıklarken, depremin derinliği ise 9.92 kilometre olarak belirtildi.
Düzenleyen: Mesut Şahin - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi