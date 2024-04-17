Manchester City Real Madrid maçını Ertem Şener anlatıyor

Düzenleyen: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 17 Nisan 2024 21:49 - Güncelleme: 17 Nisan 2024 21:49 - Güncelleme:

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Bu akşam oynanacak olan Manchester City Real Madrid maçı EXXEN’den canlı olarak ekranlara gelecek. Maç saati yaklaştıkça maça dair bilgilerde merak ediliyor. O bilgilerden birisi maçının anlatımını kimin yapacağı idi. Peki, Manchester City Real Madrid maçını kim anlatıyor? M.City Real Madrid maçı spikeri belli oldu.