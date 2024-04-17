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Manchester City Real Madrid maçını Ertem Şener anlatıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Manchester City Real Madrid maçını Ertem Şener anlatıyor

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Bu akşam oynanacak olan Manchester City Real Madrid maçı EXXEN’den canlı olarak ekranlara gelecek. Maç saati yaklaştıkça maça dair bilgilerde merak ediliyor. O bilgilerden birisi maçının anlatımını kimin yapacağı idi. Peki, Manchester City Real Madrid maçını kim anlatıyor? M.City Real Madrid maçı spikeri belli oldu.

Manchester City Real Madrid maçını kim anlatıyor? Dev mücadeleye saatler kala maça dair yayın bilgileri ve spikerin kim olacağı netleşti.

MANCHESTER CİTY - REAL MADRİD MAÇINI KİM ANLATIYOR?

Manchester City Real Madrid maçının anlatımını Ertem Şener yapacak. Ertem Şener’in spikerliğini yapacağı Manchester City Real Madrid maçı EXXEN’den canlı olarak yayınlanacak.

Manchester City Real Madrid maçının Ertem Şener anlatıyor - 1. Resim

Manchester City Real Madrid Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçı bu akşam Türkiye saati ile 22.00’de başlayacak.

İki takım arasındaki ilk maç 3-3’lük eşitlikle sona ermişti. Bu akşam kazanan taraf yarı finale yükselen ekip olacak. Maçın normal süresinde eşitlilik bozulmaması halinde ise önce uzatmalara gidecek. Eğer uzatmalarda da eşitlik bozulmazsa yarı finale kalan takım penaltı atışları sonucunda belli olacak.

Mücadele Manchester'da, Etihad Stadyumu'nda oynanacak.

Takımların sahaya çıkacağı 11’ler ise şöyledir:

Real Madrid’in 11’i: Lunin, Carvajal, Rüdiger, Nacho, Mendy, Camavinga, Valverde, Kroos, Bellingham, Rodrygo, Vini Jr.

Manchester City’nin 11’i: Ederson, Walker, Akanji, Dias, Gvardiol, Rodri, De Bruyne, Bernardo Silva, Foden, Grealish, Haaland.

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Kaynak: Türkiye Gazetesi
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