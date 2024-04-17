Şampiyonlar Ligi'nde devler karşı karşıya geliyor! Manchester City-Real Madrid maçının ilk 11'leri belli oldu
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesinde Manchester City ile Real Madrid karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk 11'leri belli oldu.
Şampiyonlar Ligi son 8 mücadelesinde İspanya'da 3-3 berabere biten karşılaşmanın rövanşında Manchester City ile Real Madrid karşı karşıya gelecek.
ANCELOTTİ VE GUARDİOLA TEKRAR KARŞI KARŞIYA
Etihad Stadyumu’nda oynanacak mücadelede Carlo Ancelotti ve Guardiola 8.kez rakip olacak.
Real Madrid, Devler Ligi’nde ilk maçını evinde oynayıp kazanamadığı 10 eşleşmenin sadece ikisinde rakibini elemeyi başardı.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
Yarı finale çıkma mücadelesi verilecek karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.
Manchester City: Ederson, Walker, Akanji, Dias, Gvardiol, Rodri, De Bruyne, Bernardo Silva, Foden, Grealish, Haaland.
Real Madrid: Lunin, Carvajal, Rüdiger, Nacho, Mendy, Camavinga, Valverde, Kroos, Bellingham, Rodrygo, Vini Jr.
Kaynak: Türkiye Gazetesi