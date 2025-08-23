Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Manchester City - Tottenham maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? (Premier Lig)

Manchester City - Tottenham maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? (Premier Lig)

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Manchester City - Tottenham maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? (Premier Lig)
Premier Lig, Manchester City, Tottenham, Maç, Canlı Yayın, BeIN Sports, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Premier Lig’in 2. haftasında Manchester City, sahasında Tottenham’ı ağırlıyor. Futbolseverler mücadeleyi canlı izlemek için Manchester City - Tottenham maçı saatini ve yayıncı kanalını merak ediyor.

Premier Lig’de haftanın en dikkat çeken maçlarından biri Manchester City ile Tottenham arasında oynanacak. Ev sahibi City, taraftarı önünde üç puan kazanmayı hedeflerken Tottenham deplasmanda sürpriz peşinde olacak. Mücadelenin yayın saati ve kanalı belli oldu.

MANCHESTER CİTY - TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Premier Lig’in ikinci haftasında Manchester City ile Tottenham karşı karşıya geliyor. Dev mücadele 23 Ağustos Cumartesi günü saat 14.30’da başlayacak.

Manchester City - Tottenham maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? (Premier Lig) - 1. Resim

MANCHESTER CİTY - TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiltere Premier Lig takipçilerinin merakla beklediği karşılaşma, Türkiye’de beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Manchester City - Tottenham maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? (Premier Lig) - 2. Resim

MANCHESTER CİTY - TOTTENHAM MAÇI NEREDE?

İki İngiliz devini karşı karşıya getirecek mücadele, Manchester City’nin iç sahası olan Etihad Stadyumu’nda oynanacak.

53.400 seyirci kapasiteli bu ikonik stat, City’nin 2025-26 sezonundaki ilk iç saha maçına ev sahipliği yapacak.

Manchester City - Tottenham maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? (Premier Lig) - 3. Resim

MANCHESTER CİTY - TOTTENHAM MAÇI ÖNCESİ ÖNE ÇIKAN DETAYLAR

Manchester City, sezona Wolverhampton’a karşı 4-0’lık galibiyetle başlarken, Erling Haaland’ın iki golü ve yeni transfer Tijjani Reijnders’in performansı dikkat çekti.

Tottenham ise Burnley’yi 3-0 mağlup ederek yeni teknik direktör Thomas Frank yönetiminde iddialı bir başlangıç yaptı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

ABD’den şoke eden itiraf: Ateşkesi Hamas değil, Netanyahu bozdu!Ablasıyla eniştesini o halde gördü, tetiği çekti! Korkunç cinayet kamerada...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
BİLSEM kayıtları ne zaman bitiyor? Kayıtlarda son gün belli oldu - HaberlerBİLSEM kayıtları ne zaman bitiyor? Kayıtlarda son gün belli olduYKS tercih sonuçları bugün açıklanır mı? YKS tercih sonuçları son dakika gelişmeleri - HaberlerYKS tercih sonuçları bugün açıklanır mı? YKS tercih sonuçları son dakika gelişmeleriBugün hangi maçlar var? Türkiye-İspanya voleybol maçı oynanacak - HaberlerBugün hangi maçlar var? Türkiye-İspanya voleybol maçı oynanacakBarış Alper Yılmaz'ın Galatasaray sözleşmesi ne zaman bitiyor? - HaberlerBarış Alper Yılmaz'ın Galatasaray sözleşmesi ne zaman bitiyor?İstanbul'un kaç günlük suyu kaldı? İSKİ 23 Ağustos baraj doluluk oranı - Haberlerİstanbul'un kaç günlük suyu kaldı? İSKİ 23 Ağustos baraj doluluk oranıKur Korumalı Mevduat ne zaman başladı, bitti mi? Merkez Bankası duyurdu - HaberlerKur Korumalı Mevduat ne zaman başladı, bitti mi? Merkez Bankası duyurdu
Sonraki Haber Yükleniyor...