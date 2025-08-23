Manchester City - Tottenham maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? (Premier Lig)

Premier Lig’de haftanın en dikkat çeken maçlarından biri Manchester City ile Tottenham arasında oynanacak. Ev sahibi City, taraftarı önünde üç puan kazanmayı hedeflerken Tottenham deplasmanda sürpriz peşinde olacak. Mücadelenin yayın saati ve kanalı belli oldu.

MANCHESTER CİTY - TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Premier Lig’in ikinci haftasında Manchester City ile Tottenham karşı karşıya geliyor. Dev mücadele 23 Ağustos Cumartesi günü saat 14.30’da başlayacak.

MANCHESTER CİTY - TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiltere Premier Lig takipçilerinin merakla beklediği karşılaşma, Türkiye’de beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MANCHESTER CİTY - TOTTENHAM MAÇI NEREDE?

İki İngiliz devini karşı karşıya getirecek mücadele, Manchester City’nin iç sahası olan Etihad Stadyumu’nda oynanacak.

53.400 seyirci kapasiteli bu ikonik stat, City’nin 2025-26 sezonundaki ilk iç saha maçına ev sahipliği yapacak.

MANCHESTER CİTY - TOTTENHAM MAÇI ÖNCESİ ÖNE ÇIKAN DETAYLAR

Manchester City, sezona Wolverhampton’a karşı 4-0’lık galibiyetle başlarken, Erling Haaland’ın iki golü ve yeni transfer Tijjani Reijnders’in performansı dikkat çekti.

Tottenham ise Burnley’yi 3-0 mağlup ederek yeni teknik direktör Thomas Frank yönetiminde iddialı bir başlangıç yaptı.