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Manchester United Athletic Bilbao maçı hangi kanalda, saat kaçta? Dev karşılaşmanın muhtemel ilk 11'leri belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Manchester United Athletic Bilbao maçı hangi kanalda, saat kaçta? Dev karşılaşmanın muhtemel ilk 11&#039;leri belli oldu
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Manchester United ile Athletic Bilbao ile bu akşam, Avrupa Ligi yarı finali rövanşında karşılaşacak. 3-1 biten ilk maçın rövanşını izlemek isteyen futbol severler, Manchester United Athletic Bilbao maçı canlı yayın bilgilerini araştırıyor. 

UEFA Avrupa Liginde finalistler belli oluyor. İlk maçı 3-1 kazanan Manchester United, yarı final rövanşında Athletic Bilbao'yu konuk ediyor. 

Bu akşam oynanacak karşılaşma öncesinde Manchester United Athletic Bilbao maçı kadrosu, muhtemel ilk 11'ler ve şifresiz yayınlanacak kanal netleşti. 

MANCESTER UNITED ATHLETİC BİLBAO MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Manchester United ile Athletic Bilbao, 8 Mayıs Perşembe akşamı Old Trafford'da karşılaşacak. Türkiye saati ile 22.00'da başlayacak karşılaşmayı Alman hakem Daniel Siebert yönetecek. Dev karşılaşma TRT 1 kanalından canlı yayınlanacak. 

Manchester United Athletic Bilbao maçı hangi kanalda, saat kaçta? Dev karşılaşmanın muhtemel ilk 11'leri belli oldu - 1. Resim

CEZALI, SAKAT OYUNCULAR, TAKIMLARDA SON DURUMLAR

Avrupa Ligi yarı final rövanş maçı öncesinde Manchester United takımında sakatlığı bulunan Martínez, Zirkzee, Dalot, Heaven, De Ligt, bu akşam karşılaşmada yer almayacak. 

Athletic Bilbao takımında ise Vivian, Sancet, I. Williams, N. Williams sakatlık nedeniyle kritik karşılaşmada forma giyemeyecek.

Manchester United Athletic Bilbao maçı hangi kanalda, saat kaçta? Dev karşılaşmanın muhtemel ilk 11'leri belli oldu - 2. Resim

İNGİLİZ TAKIMLARIN FİNALİ Mİ OLACAK? 

Yarı final ilk maçlarında, İngiliz temsilcisi Manchester United, deplasmanda İspanyol ekibi Athletic Bilbao'yı 3-0 yenerken diğer İngiliz ekibi Tottenham ise konuk ettiği Norveç takımı Bodo/Glimt'i 3-1 mağlup etmişti.

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final ilk maçlarında elde ettikleri avantajları korumaları durumunda finalde 2 İngiliz kulübü Manchester United ve Tottenham karşı karşıya gelecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde 2024-25 sezonu, 21 Mayıs'ta İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda yapılacak final karşılaşmasıyla sona erecek.

Manchester United Athletic Bilbao maçı hangi kanalda, saat kaçta? Dev karşılaşmanın muhtemel ilk 11'leri belli oldu - 3. Resim

MUHTEMEL İLK 11'LER

Manchester United: Onana; Lindelöf, Yoro, Maguire; Mazraoui, Ugarte, Casemiro, Dorgu; Fernandes, Højlund, Garnacho

Athletic Bilbao: Agirrezabala; De Marcos, Paredes, Yeray Álvarez, Berchiche; Ruiz De Galarreta, Jaureguizar; Djaló, Berenguer, Gómez; Sannadi

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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