Chelsea - Djurgarden maçı hangi kanalda, ne zaman? UEFA Konferans Ligi yarı finali bu akşamé

Kaynak: Türkiye Gazetesi 8 Mayıs 2025 09:39 - Güncelleme: 8 Mayıs 2025 09:39 - Güncelleme:

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarı final etabı futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşmalarla devam ediyor. Premier Lig devi Chelsea, yarı final ilk maçında İsveç temsilcisi Djurgarden ile karşı karşıya geliyor. Londra'da oynanacak mücadele, hem İngiliz ekibi için hem de konuk takım adına büyük önem taşıyor. Avrupa arenasında final biletine ulaşmak isteyen iki ekip, kozlarını Stamford Bridge’de paylaşacak.

CHELSEA – DJURGARDEN MAÇI HANGİ KANALDA? İngiltere’nin güçlü temsilcisi Chelsea ile İsveç’in iddialı ekibi Djurgarden karşı karşıya geliyor. Avrupa’da yoluna emin adımlarla devam eden iki takımın mücadelesi, futbolseverler için kaçırılmayacak bir karşılaşma olacak. Mücadele ise bu akşam Türkiye'de tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. CHELSEA – DJURGARDEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Yarı final eşleşmesinin ilk ayağı olan Chelsea – Djurgarden karşılaşması 8 Mayıs 2025 Perşembe günü oynanacak. Mücadele İngiltere’nin başkenti Londra’daki ikonik stat Stamford Bridge’de gerçekleşecek. Maç Türkiye saati ile 22.00’de başlayacak. İlgili Haber Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Büyük karşılaşmaya geri sayım başladı CHELSEA – DJURGARDEN MUHTEMEL İLK 11 Chelsea:

F. Jørgensen, J. Acheampong, T. Adarabioyo, B. Badiashile, M. Cucurella, R. James, E. Fernández, N. Madueke, K. Dewsbury-Hall, J. Sancho, T. George Djurgarden:

J. Rinne, A. Stahl, J. U. Larsson, M. Danielson, K. Kosugi, H. Finndell, D. Stensson, S. Haarala, T. F. Gulliksen, T. Nguen, A. Priske İlgili Haber PSG - Arsenal maç kadrosu belli oldu! UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçına geri sayım başladı

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Betül Tokkan