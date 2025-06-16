Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı kim olacak? Adaylar merak ediliyor

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybetmesinin ardından boşalan koltuğa gelecek isim gündeme geliyor. 16 Haziran Pazar günü 15.00'te Belediye Meclisi'nde yapılacak seçimde Manisa Büyükşehir Belediye Başkan vekili belli olacak.

9 Haziran'da geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Başkanı Ferdi Zeyrek'in yerine gelecek isim gündemde. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı kim olacak bugün yapılacak seçimle belli oluyor.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI KİM OLACAK?

Ferdi Zeyrek'in kaybının ardından yerine gelecek isim Belediye Kanunu 45. ve 46. maddeleri kapsamında seçilecek. Buna göre, vefattan sonraki 10 gün içinde olağanüstü toplanan belediye meclisi, yeni başkanı gizli oyla seçecek.

Manisa Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda Belediye Meclisi bugün yani 16 Haziran Pazartesi günü saat 15.00'te Belediye Kültür Sitesi içerisindeki Meclis Salonu'nda seçimi gerçekleştirecek. Başkan vekili belli olur olmaz haberimizde yer alacak.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ ADAYLARI KİM?

Adaylar ise meclisteki partilerin ortak kararıyla belli olacak. AK Parti Manisa il Başkanı Süleyman Turgut, aday çıkarmayacaklarını açıklayarak CHP'nin göstereceği adaya saygı duyacakları ifadelerini paylaştı.

Mecliste toplamda 89 üye bulunuyor. 62'si CHP, 14ü AK Parti, 12'si MHP ve 1 üye Yeniden Refah Partisi'nden yer alıyor.

BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ NASIL SEÇİLİR?

Bu kanuna göre, belediye meclisi vefattan sonraki 10 gün içinde olağanüstü toplanarak yeni bir belediye başkanını gizli oyla seçmek zorunda. Toplantıya, belediye meclisinin birinci başkan vekili başkanlık eder. O yoksa ikinci başkan vekili, her ikisi de yoksa en yaşlı meclis üyesi bu görevi üstlenir.

Seçim sürecinde, ilk iki turda yeni başkanın seçilebilmesi için meclis üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu (örneğin, 39 üyeli bir mecliste 26 oy) gerekiyor.

Eğer bu çoğunluk sağlanamazsa, üçüncü turda salt çoğunluk (20 oy) aranır. Eşitlik durumunda ise kura çekilir.