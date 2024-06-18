Manisa Spil Dağı Milli Parkı'nda çıkan orman yangınına müdahale devam ediyor

18 Haziran günü Manisa'da çıkan orman yangının ardından vatandaşlar yangın nerede çıktı, söndürüldü mü aramasını yapmaya başladı. Yaz aylarının gelmesiyle beraber artan sıcaklıklar orman yangınlarının artmasına sebep olurken Manisa Spil Dağı Milli Parkı'nda çıkan orman yangının son dakika haberlerini araştırmaya başladı.

Çanakkale Boğazı'nda trafiğin tek yönlü askıya alınmasına sebep olan orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ediyor

Çanakkale Boğazı'nda trafiğin tek yönlü askıya alınmasına sebep olan orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ediyor

Bugün Manisa'da çıkan yangınla beraber son durum araştırılırken son dakika orman yangını mı çıktı araştırılırken neden çıktığı da merak konusu oldu. Yangına dair en son duruma dair bilgilere haberimizde yer verdik.

MANİSA SON DAKİKA ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

18 Haziran Salı günü meydana gelen yangında çalışmalar devam ederken havadan ve karadan müdahale yapılıyor.

Manisa'nın Spil Dağı Milli Parkı Sultan Yaylası alanında çıkan yangın için Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri çalışmalara devam ediyor.

16.30 civarında çıkan yangının dumanlarının artmasıyla beraber bölgeye birçok ekip sevk edildi. 2 uçak, 1 helikopter, 9 arazöz, 1 su ikmal ve 1 dozer ve itfaiye ekiplerince yapılan çalışmalar merkezden de görünüyor.

YANGIN NEDEN ÇIKTI?

Yangının neden çıktığı henüz belirlenmezken sıcaklıkların yangınlara sebep olduğu tahmin edildi.