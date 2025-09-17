Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Manisa'daki yangın nerede çıktı? Dev fabrika cayır cayır yanıyor

Manisa'daki yangın nerede çıktı? Dev fabrika cayır cayır yanıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Güncelleme:
Son dakika Manisa'da yangın çıktı. Manisa'daki yangının nerede çıktığı araştırılıyor. Ahşap palet fabrikasında başlayan yangın hızla yayıldı. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Müdahaleler sürüyor. Manisa'da yangın nerede çıktı? diye aramalar var. Peki Manisa'daki yangın söndürüldü mü? İşte ayrıntılar... 

Manisa'da dev fabrikada meydana gelen yangındaki son durum merak konusu oldu. Yangın devam ediyor mu, söndürüldü mü, nerede çıktı, hasar var mı? gibisinden soruların cevapları aranıyor. İşte Manisa'daki yangın ile ilgili son dakika detaylar... 

Manisa'daki yangın nerede çıktı? Dev fabrika cayır cayır yanıyor - 1. Resim

MANİSA'DAKİ YANGIN NEREDE ÇIKTI?

Yangın Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki bir ahşap palet fabrikasında çıktı. Muradiye Mahalle yolunda faaliyet gösteren ahşap palet fabrikasının depo alanında başlayan alevler hızla yayıldı. Son durum merak edildi, hasar var mı, söndürüldü mü? 

Manisa'daki yangın nerede çıktı? Dev fabrika cayır cayır yanıyor - 2. Resim

MANİSA'DAKİ FABRİKA YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Bölgede sağlık ekipleri de yaşanabilecek bir olumsuzluğa karşı hazır bekletiliyor. Yangını söndürmek için ekiplerin çalışması sürüyor. Şuan için alevler söndürülmüş değil.

