Haberler > Haberler > Marco Asensio kimdir, kaç yaşında, nerede oynadı? Son dakika Fenerbahçe transfer haberi....

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Marco Asensio, Fenerbahçe, Paris Saint Germain, Transfer, Futbol, İspanyol, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, Paris Saint Germain forması giyen Marco Asensio'yu kadrosuna alıyor. Sarı-lacivertlilerin son transferi olan İspanyol yıldızın bugün sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor. Peki Marco Asensio kimdir, kaç yaşında, nerede oynar? İşte Fenerbahçe'nin son dakika transferleri ve detaylar...

Fenerbahçe dün transfer şov yaptı. Kerem Aktürkoğlu transferi bitti ve millî futbolcu dün akşam İstanbul’a geldi. Benfica’ya bu transfer için 22,5 milyon avro bonservis bedeli ödenecek. Fenerbahçe’de hareketlilik bununla sınırlı kalmadı. Yönetim 10 numara ve sol kanat oynayan Marco Asensio’nun transferini de bitirdi. PSG ile 14 milyon avroya anlaşmaya varıldı. Bugün İstanbul’da olması beklenen Asensio da sağlık kontrolüne gidecek. Peki Marco Asensio kimdir, aslen nerelidir, kaç yaşında, nerede oynar? Taraftar merak ediyordu, tüm ayrıntıları bu haberde derledik. İşte Fenerbahçe son dakika transfer haberleri... 

MARCO ASENSİO KİMDİR?

Marco Asensio Willemsen, 21 Ocak 1996 tarihinde dünyaya geldi. İspanya vatandaşı olan Asensio profesyonel bir futbolcudur.

Marco Asensio kimdir, kaç yaşında, nerede oynadı? Son dakika Fenerbahçe transfer haberi.... - 1. Resim

ASENSİO NEREDE OYNAR?

Genellikle kanat oyuncusu veya ofansif orta saha olarak görev yapan Asensio, hızı, top sürme becerisi ve etkili şutlarıyla tanınmaktadır. Asensio, sol ayağını etkili kullanmasına karşın çift ayaklı olarak değerlendirilmektedir. Futbolculuk kariyerine genç yaşta adım atan Asensio, zamanla Avrupa’nın önde gelen kulüplerinden bazılarında forma giymiştir.

MARCO ASENSİO FUTBOL KARİYERİ

2003-2006 Platges de Calvià

2006-2013 Mallorca

PROFESYONEL KARİYERİ

Yıllar                  Takım                    Maç               (Gol)

2013-2014         Mallorca B             14                  (3)

2013-2014         Mallorca                37                  (4)

2014-2023         Real Madrid          191                (37)

2014-2015       Mallorca (kiralık)      19                  (3)

2015-2016       Espanyol (kiralık)     34                  (4)

2023              Paris Saint-Germain  31                 (6)

2025            Aston Villa (kiralık)        5                  (3)

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

2012 İspanya U-16 2 (0)

2014-2015 İspanya U-19 12 (8)

2015-2017 İspanya U-21 18 (7)

2021 İspanya U-23 7 (1)

2016- İspanya 38 (2)

EDERSON FENERBAHÇE'NİN OLDU

G.Saray’ın aylardır uğraş verdiği M. City’nin file bekçisi Ederson da sarı lacivert oldu. Ada kulübüne bonservis ücreti olarak 15 milyon avro artı bonuslar ödenecek. Ederson bugün İstanbul’a gelerek üç yıllık imza atacak. Başarılı kaleciye yıllık 8 milyon avro artı bonuslar ödenecek.

Marco Asensio kimdir, kaç yaşında, nerede oynadı? Son dakika Fenerbahçe transfer haberi.... - 2. Resim

YUSUF AKÇİÇEK FENERBAHÇE'DEN GİDİYOR MU?

Al-Hilal ile Fenerbahçe, Yusuf Akçiçek’in transferine dair anlaşmayı tamamladı, imzalar atıldı. Sarı lacivertliler 22 milyon avro bonservis bedeli alacak.

 

