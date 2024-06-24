Marmara Denizi'nde yakalanan uçan balık, uzun süre havada kalabiliyor

Marmara Denizi Adalar açıklarında yakalanan ve nadir görülen uçan balık vatandaşın gündeminde yer aldı. Uzun süre havada kalabilen balığın nerede yaşadığı merak konusu olurken özellikleri de araştırıldı. Balıkçılar tarafından yakalanan balığın fotoğraflarının paylaşılmasıyla beraber uçabiliyor mu araması yapıldı. İşte özellikleri...

Uzun zamandır Marmara Denizi'nde uçan balık olmadığını belirten balıkçı Kenan Balcı, sıcaklıkların artmasıyla beraber farklı türlerinde de ziyaret ettiğini ekledi. Uçan balık fotoğraflarının paylaşılmasıyla beraber sosyal medyada gündem olan balıkla ilgili Türkiye'de var mı, yenir mi gibi sorular araştırıldı.

UÇAN BALIK TÜRKİYE'DE VAR MI?

Marmara Denizi Adalar açıklarında yakalanan balık, görenleri etkiledi. Sıcaklıkların artmasıyla beraber çeşitlilik artarken Aslan balığı, balon balığı, trakonya balığının ardından uçan balık görüldü. Ege ve Akdeniz üzerinden Çanakkale Boğazı'nı geçerek Marmara Denizi’ne ulaşan yeni türler eşsiz güzellikleri ile göz kamaştırdı.

Exocoetidae familyasına Akdeniz'e özgü bir balık olurken, 200 metreye kadar uçabiliyor. Güney Ege ve Akdeniz'de diplere inmeden yaşarken su yüzeyinden 25–50 cm yükseliyor. Sudan dışarı sıçrayarak karın yüzgeçlerini yelken gibi kullanır. Saros Körfezi'nde sıklıkla denk gelinen bu tür, kıyıya yakın sığ yerde insanlardan kaçmak için hızlanıp 40–50 cm su yüzeyinden yükselerek 70 metre uçabiliyor. Planktonlar, omurgasızlar ve yavru balıklarla beslenirken boyları 20-30 cm aralığındadır.

Yakalanan balık, Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’ne götürülerek orada saklanacak. Balcı," 3 binin üzerinde deniz canlısının bulunduğu müzeye uçan balık da eklendi. Müzemizde bulunan tüm balıklar Türk karasularında yakalanmıştı. Bir kaç tane eksik balık vardı. Bunlardan biri de uçan balıktı. Özellikle çocuklar uçan balığı televizyonlarda gördükleri için çok merak ediyorlardı. Şimdi müzemize gelip inceleme fırsatları da olacak. Uçan balıkta müzeye eklenecek” dedi.

Marmara Denizi'nde bulunan balık için balıkçı Kenan Balcı şu sözleri söyledi:

“Aslan, balon ve trakonya balığının ardından uçan balık da Marmara Denizi’nde görülmeye başlandı. Okyanusları geçerek farklı balık türleri artık Marmara Denizi’ne giriş yapıyor. Sıcaklıklar bu şekilde artmaya devam ederse Marmara Denizi'nde bu tür balıkları daha çok görebiliriz”