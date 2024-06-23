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Edirne'de sır balık ölümleri! Ekipler inceleme başlattı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Edirne&#039;de sır balık ölümleri! Ekipler inceleme başlattı

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Edirne'de merkeze bağlı Küçükdöllük köyünde sulama amaçlı kullanılan göletteki balıkların ölümüyle ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Merkeze bağlı Küçükdöllük köyünde sulama amaçlı kullanılan gölette balıkların öldüğünü gören muhtar Mehmet Meşe, durumu jandarmaya bildirdi.

Gölette inceleme yapan ekipler, sudan ve ölü balıklardan numune alınması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

Bölgede kapsamlı inceleme yapan ekipler, sudan ve kıyıya vuran balıklardan numune aldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, balık ölümlerine neden olan sorunun kaynağını tespit etmek için çalışma başlattı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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