Tatilciler dönüş yolunda! İşte trafiğin yoğun ve akıcı olduğu bölgeler...

Kurban Bayramı'nı fırsat bilip 9 günü değerlendiren tatilciler dönüş yoluna geçti. Herkesin ortak kaygısı ise trafik olup olmayacağı. Türkiye'nin belirli bağlantı yollarında trafik gözlemleniyor. İstanbul'da ise trafik öğle saatleri itibarıyla sadece yüzde 18 yoğunluğunda. Öte yandan trafik polislerinin yollardaki denetimleri sürerken Emniyet de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

9 günlük Kurban Bayramı tatili bugün sona eriyor. Uzun tatili fırsat bilen tatilciler ise bugün dönüş yoluna geçti. Bugün sabah saatlerinden itibaren başlayan yoğunluk hala etkisini sürdürüyor.

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı olan ve "kilit kavşak" olarak bilinen Kırıkkale'de, tatilcilerin dönüş yoluna geçmesiyle birlikte jandarma ve polis ekipleri tarafından denetimler devam ediyor. Trafik ekipleri, sürücülerin güvenliğini sağlamak amacıyla şehrin farklı noktalarında yoğun bir şekilde kontroller gerçekleştiriyor.

Tatilcilerin yoğun olarak kullandığı D200 ve D750 kara yollarındaki kontrol noktalarında uygulama yapan ekipler, özellikle hız limitlerine uyulması, emniyet kemeri kullanımı ve araç muayenelerinin yapılmış olması konularında sürücüleri uyarıyor.

Hususi araçların yanı sıra şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerde seyahat eden kişilerin ve sürücülerin kontrolleri gerçekleştiriliyor. Ayrıca, elektronik denetleme sistemleri ile trafik ihlalleri anında tespit edilerek gerekli işlemler yapılıyor.

EMNİYET'TEN KRİTİK UYARI

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden de yola çıkacak sürücülere hayati uyarı geldi. Uyarı şöyle:

"Dönüş Yolculuğunda Olan Sevgili Sürücüler; şerit ya da yön değiştirirken sinyal kullanmayı unutmayalım. Hız sınırlarına uyalım. Belirli aralıklarla mola vermeyi ihmal etmeyelim. Unutmayın! Trafik kurallarına uymak sizleri hayatta tutar!"

İSTANBUL'DA SON DURUM

Saat 14.15 itibarıyla İstanbul'daki trafik yoğunluğu yüzde 18 olarak ölçülürken haritaya böyle yansıdı.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Türkiye'nin kavşak noktası kentlerinden birisi olan Afyonkarahisar'daki karayollarında araç yoğunluğu yaşandı. Afyonkarahisar’ı Antalya, Denizli, Isparta ve Denizli’ye bağlayan karayolunda uzun araç kuyrukları oluşurken, araç yoğunluğundan dolayı zaman zaman trafik durma noktasına geldi.

Sandıklı ilçesindeki kavşaklarda önlem alan trafik polisleri sürücüleri emniyet şeridini kullanmamaları, emniyet kemeri takmaları ve trafik kurallarına uymaları yönünde uyardı. Yoğunluk nedeni ile zaman zaman maddi hasarlı kazalarda meydana geldi. Trafik yoğunluğunun gece geç saatlere kadar sürmesi bekleniyor.

AŞTİ'DE YOĞUNLUK

Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) de otobüs ve yolcu yoğunluğu yaşanıyor. Şehir dışından gelen birçok sayıda yolcu, evlerine gitmek için taksi ve toplu taşıma araçlarını kullanırken, yolcuların bir kısmını da yakınları karşılandı.

JANDARMADAN SÜRÜCÜLERE BİLGİLENDİRME

Kurban Bayramı dönüşü trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi, trafik kazalarının önlenmesi ve kamu güvenliğinin sağlanması maksadıyla; Kütahya İl Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri tarafından, Kütahya Merkez-Gelinkaya mevkiinde denetimler yapılıyor.

Kütahya Jandarma ekipleri sürücü ve yolculara trafik kuralları ve emniyet kemerinin önemi hakkında bilgilendirme yaparak broşür dağıttı.

DÜZCE'DE TRAFİK GEÇİŞİ RAHAT

9 günlük Kurban Bayramı’nın son gününde dönüş yoluna çıkanlar Anadolu Otoyolu’nun Düzce kesiminden rahatlıkla geçebiliyor. Saatte 120 ila 130 kilometre hıza çıkabilen sürücüler, Düzce geçişinde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmıyor.

Polis ve Karayolları ekiplerinin sıkı denetimleri ve uyarıları sayesinde Anadolu Otoyolu’nun Düzce geçişini sürücüler rahatlıkla geçebiliyor.

ANTALYA VE FETHİYE'NİN BAĞLANTI NOKTASI BURDUR'DA YOĞUNLUK

Antalya ve Fethiye gibi tatil beldelerinin bağlantı noktalarından biri olan Burdur’da da dün başlayan akıcı trafik yoğunluğu bugün de devam ediyor.

Özellikle kavşak noktalarında uzun araç kuyrukları oluşurken ekipler sürekli olarak herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına kontrollerini sürdürüyor.

Emniyet ve jandarma ekiplerinin denetimlerinin yanı sıra Karayolları 134. Şubesi Şefliği ekipleri de Burdur'daki akıcı yoğun trafiği zaman zaman havadan görüntüleyerek yollarda olumsuzluk yaşanıp yaşanmadığını kontrol ediyor.

İSTANBUL-İZMİR OTOYOLU'NDA SON DURUM

Otoyolun Bursa kesiminde zaman zaman hareketlilik artıyor. Bursa Batı Gişeleri'nden geçerek yollarına devam eden tatilcilerden bazıları, dinlenme tesislerinde yemek ve alışveriş molası veriyor.

Geçen cuma günü akşam saatlerinden itibaren hareketliliğin arttığı otoyoldaki akıcı yoğunluk, Yalova'nın Altınova ile Kocaeli'nin Dilovası ilçeleri arasındaki Osmangazi Köprüsü'nde de görülüyor.

İzmir yönünde trafiğin nispeten daha az olduğu otoyolda tatilci hareketliliğin bu akşam geç saatlere kadar sürmesi bekleniyor.