Marmaray çalışıyor mu? Pendik-Ataköy seferleri için açıklama geldi

Marmaray son dakika 17 Temmuz 2025 tarihinde Pendik-Ataköy seferleri için açıklama yaptı. 17 Temmuz Perşembe günü Pendik yönünden Ataköy hattına binmek için bekleyen vatandaşlar Marmaray çalışıyor mu sorguluyor.

17 Temmuz Marmaray çalışıyor mu, Pendik-Ataköy seferleri yapılıyor mu konuları merak edildi. Sabah saatlerinden itibaren Pendik-Ataköy trenini göremeyen vatandaşlar için resmi açıklama geldi.

MARMARAY ÇALIŞIYOR MU?

İstanbul'un en yoğun şekilde kullanılan toplu taşıma hizmeti Marmaray, Avrupa ve Asya kıtasını birbirine bağlıyor. Her gün milyonlarca yolcuya hizmet vermeye devam eden Marmaray, Gebze-Halkalı ve Pendik-Ataköy olmak üzere iki ayrı hattan seferlerini düzenliyor.

Marmaray çalışıyor. Ancak Pendik-Ataköy hattındaki bakım çalışması nedeniyle bu hat seferlerini, bir gün süreyle (17 Temmuz 2025), Söğütlüçeşme-Zeytinburnu arasında yapacak.

PENDİK ATAKÖY MARMARAY SEFERLERİ YAPILIYOR MU?

17 Temmuz 2025 Perşembe günü, Pendik-Ataköy hattında çalışan trenler genel bakım çalışmaları nedeniyle sadece Söğütlüçeşme-Zeytinburnu arasında seferlerini yapacak. Bu hat normal şartlarda 8 dakika aralıklarla hizmet verirken bakım süresince hat Söğütlüçeşme-Zeytinburnu arasında çalışacak.

Gebze-Halkalı hattının normal seferleri devam edeceği duyuruldu. Pendik-Ataköy hattını kullanan yolcular inecekleri durağa göre Gebze-Halkalı veya Söğütlüçeşme-Zeytinburnu hatlarını kullanabilir.