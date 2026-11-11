MasterChef eleme adayı ve dokunulmazlık oyununun sonuçları, 10 Kasım 2026 Salı akşamı yayınlanan bölümün ardından gündeme geldi. Mavi ve kırmızı takım yarışmacıları, haftanın ilk dokunulmazlık oyununda karşı karşıya gelirken yeni eleme sistemi de uygulanmaya başladı. Takım mücadelesinin ardından bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı ve haftanın ilk eleme adayı belirlendi.

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MasterChef Türkiye'nin 10 Kasım Salı akşamı TV8 ekranlarında yayınlanan bölümünde haftanın ilk dokunulmazlık mücadelesi gerçekleştirildi. Yarışmacılar, 10 Kasım'a özel hazırlanan yemek konseptinde şeflerin istediği tabakları hazırlamak için tezgah başına geçti. Takım oyununun ardından bireysel dokunulmazlık ve eleme oylaması yapılırken yarışmanın değişen eleme kuralları da yeni haftanın gündeminde yer aldı.

MASTERCHEF HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de 10 Kasım 2026 Salı akşamı haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Mavi takım kaptanı Tolğa ve kırmızı takım kaptanı Tolgahan yönetimindeki yarışmacılar, şeflerin belirlediği özel menüyü hazırlamak için mücadele etti. Atatürk'ün ziyaret ettiği ve önemli kongre ile genelgelerin gerçekleştirildiği şehirlerin yemeklerinden oluşan menüde peynirli bougatsa, Çarşamba keşkeği, patlıcan pehli, şalgam dolması, Divriği pilavı, Ankara tava ve müşebbek yer aldı.

MasterChef eleme adayı kim oldu, hangi takım kazandı? Eleme formatı değişti

Yarışmacılar, kendilerine verilen süre içerisinde yemeklerini hazırlayarak şeflerin tadımına sundu. Yapılan değerlendirmelerin ardından MasterChef'te 10 Kasım tarihli dokunulmazlık oyununu 4'e 3'lük skorla mavi takım kazandı. Dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım yarışmacıları ise gecenin devamında bireysel dokunulmazlık için yeniden mutfağa girdi. Şeflerin tadımları sonucunda Şükran, Muhammed ve Nilay en başarılı üç tabak arasına kaldı. Son değerlendirmede bireysel dokunulmazlığı Nilay kazanarak haftanın ilk eleme oylamasında aday olma riskinden kurtuldu.

MasterChef eleme adayı kim oldu, hangi takım kazandı? Eleme formatı değişti

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'te haftanın ilk eleme adayı, 10 Kasım Salı akşamı yapılan takım oylamasının ardından belirlendi. Mavi takımın dokunulmazlık oyununu kazanmasıyla birlikte kırmızı takım yarışmacıları eleme potasına girmemek için bireysel dokunulmazlık mücadelesi verdi. Nilay'ın dokunulmazlığı kazanmasının ardından takım üyeleri, yeni eleme sistemi doğrultusunda eleme adayını belirlemek üzere oylamaya geçti. Yarışmacıların kullandığı oyların sonucunda MasterChef'te haftanın ilk eleme adayı Nurten oldu.

MasterChef eleme adayı kim oldu, hangi takım kazandı? Eleme formatı değişti

ELEME FORMATI DEĞİŞTİ

MasterChef Türkiye'nin 14. haftasında eleme sistemine ilişkin yeni kurallar uygulanmaya başladı. Yeni düzenlemeye göre haftanın sonunda eleme potasında artık dört yarışmacı bulunacak. Önceki uygulamada bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı, kendi takımından bir ismi eleme adayı olarak gösterebiliyordu. Yeni sistemde ise bireysel dokunulmazlık kazanan yarışmacının başka bir ismi eleme potasına gönderme hakkı kaldırıldı. Dokunulmazlığı kazanan yarışmacı yalnızca kendisini eleme adayı olmaktan koruyabilecek.

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