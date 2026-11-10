MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 9 Kasım mavi ve kırmızı takım yarışmacıları
MasterChef kaptanlık oyunu sonrası mavi ve kırmızı takım kaptanları belli oldu. 9 Kasım 2026 Pazartesi akşamı yayınlanan bölümde yarışmacılar, yeni haftanın mavi takım kaptanı olmak için tezgah başına geçti. Şeflerin tadım ve değerlendirmelerinin ardından kaptanlık oyununu kazanan isim açıklanırken mavi ve kırmızı takım kadroları da netleşti.
MasterChef Türkiye'nin 9 Kasım Pazartesi akşamı yayınlanan bölümünde 14. haftanın kaptanlık oyunu oynandı. Yarışmacılar, şeflerin istediği ekleri en iyi şekilde hazırlayarak mavi takım kaptanlığını kazanmak için mücadele etti. Şeflerin değerlendirmesinin ardından haftanın kaptanları belirlenirken yeni eleme kuralları da açıklandı. Kaptanların seçimiyle mavi ve kırmızı takım kadroları oluşturuldu.
MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef Türkiye'de 9 Kasım Pazartesi akşamı yarışmacılar, yeni haftanın ilk mücadelesi için mutfağa girdi. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna, kaptanlık oyununda yarışmacılardan ekler hazırlamalarını istedi. Yarışmacılar, kendilerine verilen süre içinde hamur, krema ve çikolata hazırlıklarını tamamlayarak tabaklarını şeflerin değerlendirmesine sundu. Hazırlanan ürünlerin tadımının ardından kaptanlık oyununu Tolğa kazandı ve 14. haftanın mavi takım kaptanı oldu.
Mavi takım kaptanının belirlenmesinin ardından kırmızı takımın kaptanı da seçildi. Tolğa, karşı takımın kaptanlığı için Tolgahan'ı tercih etti. İki kaptanın belirlenmesiyle birlikte yeni haftanın takımları oluşturuldu.
MAVİ VE KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI
MasterChef'in 14. haftasında kaptanlık oyununun tamamlanmasının ardından yarışmacılar iki takıma ayrıldı. Mavi takımın kaptanlığını Tolğa, kırmızı takımın kaptanlığını ise Tolgahan üstlendi. Takımların oluşturulmasıyla birlikte haftanın dokunulmazlık mücadelelerinde karşı karşıya gelecek isimler netleşti.
Mavi takım yarışmacıları
Tolğa
Eyüp Can
Armağan
Burçin
Enes
Şadi
Ayşe
Kırmızı takım yarışmacıları
Tolgahan
Muhammed
Bahar
Şükran
Nurten
Nilay