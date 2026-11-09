8 Kasım 2026 Pazar akşamı MasterChef elenen yarışmacı belli oldu. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğinde devam eden yarışmada sekiz isim eleme potasında mücadele etti. İki aşamadan oluşan eleme gecesinde yarışmacılar, şeflerin belirlediği yemekleri hazırlarken son ikiye kalan isimler ve yarışmaya veda eden yarışmacı belli oldu.

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MasterChef Türkiye'nin 8 Kasım Pazar günü yayınlanan son bölümünde haftanın eleme mücadelesi tamamlandı. Şeflerin yaptığı değerlendirmeler sonucunda bazı yarışmacılar eleme tehlikesinden kurtulurken son ikiye kalan isimlerden biri MasterChef Türkiye'ye veda etti.

MASTERCHEF KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'de 8 Kasım 2026 Pazar akşamı elenen isim Kübra oldu. Haftanın eleme gecesinde Tolgahan, Ayşe, Bahar, Eyüp Can, Şadi, Kübra, Muhammed ve Tolğa yarışmada kalabilmek için iki aşamalı mücadeleye katıldı. İlk turda ana malzemesi bal olan yemekler hazırlanırken ikinci turda Mehmet Yalçınkaya'nın Kömür isimli tatlı tabağı yapıldı. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda eleme finaline Kübra ve Tolgahan kaldı.

MasterChef kim elendi? 8 Kasım MasterChef elenen yarışmacı

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI

MasterChef Türkiye'de 8 Kasım Pazar günü gerçekleştirilen eleme mücadelesine sekiz yarışmacı katıldı. Yarışmacılar, şeflerin belirlediği yemekleri en başarılı şekilde hazırlayarak bir sonraki haftaya kalmaya çalıştı.

8 Kasım 2026 MasterChef eleme adayları:

Tolgahan

Ayşe

Bahar

Eyüp Can

Şadi

Kübra

Muhammed

Tolğa

MasterChef kim elendi? 8 Kasım MasterChef elenen yarışmacı

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

MasterChef Türkiye'nin 8 Kasım Pazar günü yayınlanan bölümünde eleme mücadelesinin ilk aşamasında ana malzeme bal kullanılarak yarışmacıların kendi tariflerini yapması istendi. Belirlenen sürenin sonunda yemekler Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu tarafından değerlendirildi. İlk turda en başarılı tabağı Ayşe hazırlarken Tolğa, Bahar ve Şadi de sırasıyla eleme potasından çıkmayı başardı.

MasterChef kim elendi? 8 Kasım MasterChef elenen yarışmacı

İkinci aşamada Kübra, Tolgahan, Muhammed ve Eyüp Can siyah önlüklerini giyerek yeniden tezgah başına geçti. Şefler, yarışmacılardan Mehmet Yalçınkaya'nın Kömür isimli tatlı tabağını hazırlamalarını istedi. Tadımların ardından Eyüp Can ve Muhammed eleme tehlikesinden kurtuldu. Son ikiye kalan Tolgahan ile Kübra'nın tabaklarının değerlendirilmesi sonucunda MasterChef'e veda eden yarışmacı Kübra oldu

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