MasterChef eleme adayı, 25 Kasım 2026 Çarşamba akşamı oynanan haftanın ilk dokunulmazlık oyununun ardından belli oldu. Osmanlı mutfağına özgü yemekler hazırlayan yarışmacılar, takım ve bireysel dokunulmazlık etaplarında mücadele etti. Gecenin sonunda yapılan oylamayla haftanın ilk eleme adayı belirlendi.

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TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin son bölümünde mavi ve kırmızı takım, haftanın birinci dokunulmazlığını kazanmak için mutfağa girdi. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın değerlendirmeleri sonucunda takım oyununun kazananı belirlenirken kaybeden takımın yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için yeniden tezgah başına geçti.

MASTERCHEF ELEME POTASINA KİM GİTTİ?

MasterChef Türkiye'de haftanın ilk dokunulmazlık oyununda yarışmacılardan Osmanlı saray mutfağına ait yedi farklı yemek hazırlamaları istendi. Gecenin menüsünde çeşm-i nigar çorbası, kelem borani, yoğurtlu şalgam, kavun dolması, kırma tavuk kebabı, terkib-i çeşidiyye ve tavukgöğsü yer aldı. Şeflerin verdiği 45 dakikalık sürede yemeklerini tamamlayan yarışmacılar, hazırladıkları tabakları jüri üyelerinin değerlendirmesine sundu. Tadımın ardından haftanın ilk takım dokunulmazlığını Muhammed kaptanlığındaki mavi takım kazandı.

MasterChef eleme potasına kim gitti? 25 Kasım MasterChef eleme adayı

Dokunulmazlık oyununu kaybeden Eyyüp Can kaptanlığındaki kırmızı takımın yarışmacıları ise bireysel dokunulmazlık mücadelesine katıldı. Bireysel oyunun tamamlanmasının ardından takım içerisinde eleme oylaması gerçekleştirildi. Oylama sonucunda Bahar, 25 Kasım 2026 Çarşamba akşamı MasterChef Türkiye'de haftanın ilk eleme adayı oldu.

MasterChef eleme potasına kim gitti? 25 Kasım MasterChef eleme adayı

BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Takım dokunulmazlığını kaybeden kırmızı takımın yarışmacıları, eleme potasına girmemek için siyah önlüklerini giyerek yeniden mutfağa girdi. Bireysel dokunulmazlık etabında şefler, yarışmacılardan muşmula kullanarak tabaklar hazırlamalarını istedi. Yarışmacılara yemeklerini tamamlamaları için 45 dakika süre verildi.

MasterChef eleme potasına kim gitti? 25 Kasım MasterChef eleme adayı

Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda Bahar ve Tolgahan, bireysel dokunulmazlık oyununda son ikiye kalan yarışmacılar oldu. Hazırladığı yemekle rakibini geride bırakan Tolgahan, haftanın ilk bireysel dokunulmazlığını kazandı.

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