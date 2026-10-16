MasterChef Türkiye’de haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu 15 Ekim Perşembe akşamı oynandı. İspanya yemekleri konseptinde gerçekleşen mücadele sonrası bireysel dokunulmazlık ve takım oylamasıyla haftanın 3. ve 4. eleme adayları belirlendi.

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MasterChef Türkiye 2026’nın son bölümünde mavi ve kırmızı takım haftanın ikinci dokunulmazlığı için tezgah başına geçti. Şeflerin değerlendirmesi sonrasında kaybeden takım bireysel dokunulmazlık oyununa çıkarken, gecenin sonunda eleme potasına giden iki yeni yarışmacı netleşti.

MASTERCHEF ELEME POTASINA KİM GİTTİ?

15 Ekim Perşembe akşamı oynanan haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı. Yarışmacılar İspanya mutfağı konseptinde gazpachuelo malagueno, escalivada, mejillones a la marinera, tortilla espanola, arroz con pollo, atun encebollado, estofado de ternera ve leche frita gibi yemekler hazırladı. Şeflerin değerlendirmesinde mavi takım daha başarılı bulununca kırmızı takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için yeniden mutfağa girdi.

MasterChef eleme potasına kim gitti? MasterChef 3. ve 4. eleme adayları

Bireysel dokunulmazlık oyununda yarışmacılardan nohut kullanarak bir tabak hazırlamaları istendi. Final değerlendirmesinde Tolğa ve Bahar öne çıkarken, gecenin bireysel dokunulmazlığını Tolğa kazandı. Tolğa eleme potasına Burçin’i gönderdi. Ardından kırmızı takımda yapılan oylama sonucunda Nurten haftanın 4. eleme adayı oldu.

MasterChef eleme potasına kim gitti? MasterChef 3. ve 4. eleme adayları

MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

Haftanın ilk oyunlarında Şiringül ve Hasan Alp, ikinci dokunulmazlık gecesinde ise Burçin ve Nurten eleme adayı oldu. Böylece şu ana kadar potada dört yarışmacı bulunuyo

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