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MasterChef eleme potasına kim gitti? MasterChef 1. ve 2. eleme adayları belli oldu

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MasterChef eleme potasına kim gitti? MasterChef 1. ve 2. eleme adayları belli oldu
Başlık ResmiMasterChef eleme potasına kim gitti? MasterChef 1. ve 2. eleme adayları belli oldu

MasterChef eleme potasına giden isimler, 13 Ekim Salı akşamı oynanan haftanın ilk dokunulmazlık oyununun ardından belli oldu. Kızartmalar konseptiyle karşı karşıya gelen mavi ve kırmızı takımın mücadelesi sonrası bireysel dokunulmazlık ve eleme oylaması gecenin sonucunu belirledi. İşte, MasterChef 1. ve 2. eleme adayları...

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MasterChef Türkiye’de yeni haftanın ilk takım oyunu 13 Ekim akşamı ekrana geldi. Yarışmacılar dokuz farklı kızartma çeşidi hazırlayarak takım dokunulmazlığı için mücadele ederken kaybeden ekip bu kez bireysel dokunulmazlık oyununa çıktı. Gecenin sonunda haftanın ilk iki eleme adayı da netleşti.

MASTERCHEF ELEME POTASINA KİM GİTTİ?

MasterChef’te takım dokunulmazlığını kaybeden mavi takım bireysel dokunulmazlık için yeniden tezgah başına geçti. Şefler bu turda yarışmacılardan İran mutfağının bilinen yemeklerinden Fesenjan hazırlamalarını istedi. Finale Şadi ile Hasan Alp kalırken, değerlendirme sonunda bireysel dokunulmazlığın sahibi Şadi oldu.

MasterChef eleme potasına kim gitti? MasterChef 1. ve 2. eleme adayları belli oldu
Başlık ResmiMasterChef eleme potasına kim gitti? MasterChef 1. ve 2. eleme adayları belli oldu

Bireysel dokunulmazlığı kazanan Şadi, eleme potasına Şiringül’ü gönderdi. Ardından takım içinde yapılan oylamada en fazla oyu alan Hasan Alp haftanın ikinci eleme adayı olarak belirlendi. Böylece 13 Ekim Salı gecesinin sonunda eleme potasının 1. ve 2. ismi Şiringül ve Hasan Alp oldu.

MasterChef eleme potasına kim gitti? MasterChef 1. ve 2. eleme adayları belli oldu
Başlık ResmiMasterChef eleme potasına kim gitti? MasterChef 1. ve 2. eleme adayları belli oldu

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef’te haftanın ilk takım dokunulmazlığını kırmızı takım kazandı. Gecenin konsepti kızartmalar olurken yarışmacılardan Edirne tava ciğeri, Kayseri yağ mantısı, calamari fritti, tempura sebze ve karides, dana eti katsu, fried sardines, ton mun goong, karipap ve jalabi hazırlamaları istendi. Şeflerin değerlendirmesi sonunda kazanan taraf kırmızı takım oldu.

MasterChef eleme potasına kim gitti? MasterChef 1. ve 2. eleme adayları belli oldu
Başlık ResmiMasterChef eleme potasına kim gitti? MasterChef 1. ve 2. eleme adayları belli oldu

Takım dokunulmazlığının kırmızı takıma gitmesiyle mavi takım bireysel dokunulmazlık oyununda Fesenjan hazırladı. Yarışmacılar arasında en başarılı tabağı çıkaran Şadi dokunulmazlığı aldı.

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Editör : İREM ÖZCAN
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