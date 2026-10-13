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Açıklandı! 13 Ekim Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, puan durumu nasıl?

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Açıklandı! 13 Ekim Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, puan durumu nasıl?
Başlık Resmi13 Ekim Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, puan durumu nasıl?

13 Ekim Gelinim Mutfakta birincisi ve puan durumu belli oldu. Günün yemeği için mutfağa giren Beyza, Tuğba, Cemile ve Yeşim'in aldığı puanlar ile çeyrek altının sahibi merak edildi.

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Gelinim Mutfakta'nın 13 Ekim 2026 Salı günü yayınlanan bölümünde haftanın ikinci puan mücadelesi tamamlandı. Yarışmacılar bugün Kabak Kasesi hazırlarken kayınvalidelerin değerlendirmeleri günün sıralamasını belirledi.

13 EKİM GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta'da 13 Ekim Salı gününün birincisi Cemile oldu. Günün yemeği olan Kabak Kasesi için mutfağa giren Beyza, Tuğba, Cemile ve Yeşim arasında en yüksek puanı alan Cemile, çeyrek altının sahibi oldu.

Haftanın ilk gününde Beyza 15 puanla birinci olmuş, Tuğba ve Cemile 14'er puan almıştı. Yeşim ise 6 puanda kalmıştı. Cemile'nin 13 Ekim'deki birinciliğiyle birlikte haftalık puan yarışında dengeler de değişti.

13 Ekim Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, puan durumu nasıl?
Başlık Resmi13 Ekim Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, puan durumu nasıl?

13 EKİM GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

13 Ekim Gelinim Mutfakta puan durumu:

Cemile: 17

Yeşim: 16

Tuğba: 13

Beyza: 11

13 Ekim Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, puan durumu nasıl?
Başlık Resmi13 Ekim Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, puan durumu nasıl?

12 EKİM GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU NASILDI?

Beyza: 15

Tuğba: 14

Cemile: 14

Yeşim: 6

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Editör : İREM ÖZCAN
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