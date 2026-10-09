Gelinim Mutfakta’da 9 Ekim Cuma günü haftanın finali yaşanıyor. Beyza, Tuğba, Yeşim ve Cemile’nin hafta boyunca topladığı puanlara son gün sonuçları da eklenirken hafta birincisi 10 altın bileziğin sahibi oluyor. 9 Ekim Gelinim Mutfakta birincisi, elenen gelin ve puan durumu araştırılıyor.

Kaydet a- | +A

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta’da haftanın son gününe gelindi. 5-9 Ekim haftasında Beyza, Tuğba, Yeşim ve Cemile farklı yemeklerle kayınvalidelerin karşısına çıkarak en yüksek puanı toplamaya çalıştı. Hafta finalinde ise en çok puanı toplayan gelin 10 altın bileziğin sahibi oluyor.

9 EKİM GELİNİM MUTFAKTA BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

9 Ekim 2026 Cuma günü itibarıyla 10 altın bileziği kazanan isim henüz açıklanmadı. Haftanın birincisi, cuma günü yapılacak son puanlamanın ardından belirlenecek. Yarışmanın formatına göre beş gün sonunda en yüksek toplam puana ulaşan gelin haftanın birincisi olarak 10 altın bileziğin sahibi oluyor.

Final öncesinde özellikle son gün alınacak puanlar haftalık sıralamayı doğrudan etkileyecek. 8 Ekim’de Tuğba günü 16 puanla ilk sırada tamamlayarak çeyrek altını kazanırken Yeşim 13 puanda kaldı. Cemile ve Beyza ise 9’ar puan aldı. Buna göre bileziklerin sahibi, 9 Ekim bölümündeki son değerlendirme ve haftalık toplam puanların açıklanmasının ardından kesinleşecek.

9 Ekim Gelinim Mutfakta bilezikleri kim kazandı? Puan durumu ve elenen gelin!

9 EKİM GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

9 Ekim Gelinim Mutfakta finalinde elenecek yarışmacı da henüz belli olmadı. Beyza, Tuğba, Yeşim ve Cemile arasından haftalık toplam puanlarda en düşük sırada kalan yarışmacı programa veda edecek. 10 altın bilezik ve eleme sonucu, cuma günkü son puanlamanın ardından açıklanacak.

9 EKİM GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

9 Ekim günlük ve haftalık kesin puan durumu henüz açıklanmadı.

Önceki günler puan durumu şöyleydi:

8 Ekim puan durumu:

Tuğba 16 puan

Yeşim 13 puan

Cemile 9 puan

Beyza 9 puan

9 Ekim Gelinim Mutfakta bilezikleri kim kazandı? Puan durumu ve elenen gelin!

7 Ekim puan durumu:

Yeşim: 18

Cemile: 17

Tuğba: 13

Beyza: 7

6 Ekim puan durumu:

Cemile: 19

Beyza: 17

Yeşim: 12

Tuğba: 8

5 Ekim puan durumu:

Tuğba: 18

Yeşim: 15

Beyza: 7

Cemile: 7

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala