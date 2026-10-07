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Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 7 Ekim puan durumu

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Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 7 Ekim puan durumu
Başlık ResmiGelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 7 Ekim puan durumu

Gelinim Mutfakta 7 Ekim 2026 Çarşamba bölümünde Beyza, Tuğba, Yeşim ve Cemile haftanın üçüncü gününde yeniden tezgah başına geçti. Meyve şölenli pasta hazırlanan bölümde Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı, çeyrek altını kim aldı ve 7 Ekim puan durumu nasıl şekillendi soruları araştırılıyor.

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Gelinim Mutfakta'da haftanın üçüncü gün mücadelesi sürüyor. Beyza, Tuğba, Yeşim ve Cemile, kayınvalidelerden en yüksek puanı toplayabilmek için günün yemeği olan meyve şölenli pastayı hazırlıyor. Pazartesi ve salı gününün ardından haftalık sıralamadaki rekabet devam ederken gözler 7 Ekim puanlarına ve günün çeyrek altınını kazanacak isme çevrildi.

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

7 Ekim Gelinim Mutfakta gün birincisi ve çeyrek altını kazanan isim henüz kesinleşmedi. 7 Ekim Çarşamba günü yayınlanan bölümde Beyza, Tuğba, Yeşim ve Cemile meyve şölenli pasta hazırlayarak günün en yüksek puanına ulaşmaya çalışıyor. Kayınvalidelerin değerlendirmeleri tamamlandıktan ve puanların tamamı açıklandıktan sonra günün birincisi belli olacak.

Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 7 Ekim puan durumu
Başlık ResmiGelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 7 Ekim puan durumu

Haftanın ilk gününde Tuğba 18 puanla birinci olmuş, 6 Ekim Salı günü ise Cemile çeyrek altını kazanmıştı. Bu nedenle haftanın üçüncü gününde alınacak puanlar yalnızca günlük çeyrek altın yarışını değil, cuma günü yapılacak hafta finali öncesindeki genel sıralamayı da etkileyecek.

Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 7 Ekim puan durumu
Başlık ResmiGelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 7 Ekim puan durumu

7 EKİM GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Günün değerlendirmeleri tamamlandığında Beyza, Tuğba, Yeşim ve Cemile'nin aldığı puanlarla sıralama kesinleşecek. En yüksek puanı alan yarışmacı günün birincisi olarak çeyrek altını kazanırken elde edilen puanlar haftalık toplama da eklenecek.

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Editör : İREM ÖZCAN
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