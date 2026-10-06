Gelinim Mutfakta 6 Ekim 2026 Salı bölümünde Yeşim, Tuğba, Beyza ve Cemile günün birincisi olmak için mutfağa girdi. Yarışmacılar tavuklu kaşarlı gün böreği hazırlarken 6 Ekim Gelinim Mutfakta puan durumu, çeyrek altını kazanan isim ve günün sonuçları merak ediliyor.

Kaydet a- | +A

Gelinim Mutfakta'da yeni haftanın ikinci gün mücadelesi Kanal D ekranlarında devam ediyor. Yeşim, Tuğba, Beyza ve Cemile, kayınvalidelerden en yüksek puanı almak için tavuklu kaşarlı gün böreği hazırlıyor. 5 Ekim'de Tuğba 18 puanla günün birincisi olurken Yeşim 15, Beyza ve Cemile ise 7'şer puan aldı. 6 Ekim sonuçlarının ardından haftalık sıralamada dengelerin nasıl değişeceği araştırılıyor.

6 EKİM GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

6 Ekim Gelinim Mutfakta bölümünde günün birincisi ve çeyrek altını kazanan isim henüz açıklanmadı. Yarışmanın yeni bölümü devam ederken Yeşim, Tuğba, Beyza ve Cemile tavuklu kaşarlı gün böreğiyle kayınvalidelerden yüksek puan toplamaya çalışıyor. Günün tüm puanları verildikten sonra en yüksek toplam puana ulaşan gelin çeyrek altının sahibi olacak.

Haftanın ilk günü olan 5 Ekim'de ise günün birincisi Tuğba olmuştu. Tuğba 18 puanla ilk sırayı alırken Yeşim 15 puanla ikinci sırada yer aldı; Beyza ve Cemile ise günü 7'şer puanla tamamladı. Böylece Tuğba haftaya avantajlı bir başlangıç yaptı.

6 Ekim Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, puan durumu nasıl?

6 EKİM GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

6 Ekim Gelinim Mutfakta puan durumu henüz kesinleşmedi. Günün yemeği tavuklu kaşarlı gün böreği olurken kayınvalidelerin vereceği puanlarla Yeşim, Tuğba, Beyza ve Cemile arasındaki sıralama belli olacak. Yarışmada günlük puanlar yalnızca çeyrek altın için değil, cuma günü yapılacak hafta finali açısından da önem taşıyor. Hafta boyunca en yüksek toplam puana ulaşan yarışmacı 10 altın bileziğin sahibi oluyor.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala