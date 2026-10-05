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5 Ekim Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Puan durumu ve günün birincisi

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5 Ekim Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Puan durumu ve günün birincisi
Başlık Resmi5 Ekim Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Puan durumu ve günün birincisi

5 Ekim 2026 Pazartesi Gelinim Mutfakta bölümünde yeni haftanın ilk gün heyecanı yaşanıyor. Günün birincisi, çeyrek altının sahibi ve Gelinim Mutfakta puan durumu merak edilirken yarışmacılar patlıcan buketi yemeğiyle kayınvalidelerden en yüksek puanı almaya çalışıyor.

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Gelinim Mutfakta'da 5 Ekim Pazartesi günü yeni haftanın ilk bölümü ekrana geliyor. Yarışmacılar günün yemeği olan patlıcan buketini hazırlarken gözler gün sonunda açıklanacak puanlara çevrildi.

5 EKİM GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

5 Ekim Gelinim Mutfakta bölümünde yarışmacılar haftaya yüksek puanla başlayabilmek ve çeyrek altının sahibi olabilmek için mutfağa girdi. Günün yemeği olarak patlıcan buketi hazırlanırken yarışmacıların tabakları kayınvalideler tarafından değerlendiriliyor. Günün birincisi ve çeyrek altını kazanan isim henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

5 Ekim Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Puan durumu ve günün birincisi
Başlık Resmi5 Ekim Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Puan durumu ve günün birincisi

5 EKİM GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

5 Ekim Gelinim Mutfakta puan durumu da gün sonunda kayınvalidelerin değerlendirmelerinin tamamlanmasıyla belli olacak. Yeni haftada yarışmacılar çeyrek altını kazanmanın yanı sıra cuma günü yapılacak hafta finaline avantajlı başlayabilmek için yüksek puan toplamaya çalışıyor. Programda günün en yüksek puanını alan gelin çeyrek altının sahibi olurken hafta boyunca en yüksek puanı toplayan gelin 10 altın bileziğin sahibi olacak.

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Editör : İREM ÖZCAN
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