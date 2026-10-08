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8 Ekim Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Final öncesi son puan durumu

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8 Ekim Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Final öncesi son puan durumu
Başlık Resmi8 Ekim Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Final öncesi son puan durumu

Gelinim Mutfakta 8 Ekim 2026 bölümüyle hafta finali öncesinde rekabeti artırdı. Cemile, Beyza, Yeşim ve Tuğba günün yemeğinde en yüksek puanı almak için yarışırken çeyrek altının sahibi ve son puan durumu merak ediliyor.

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Gelinim Mutfakta’da 8 Ekim Perşembe günü final öncesi son yarışma heyecanı yaşanıyor. Aslı Hünel’in sunumuyla ekrana gelen programda yarışmacılar bugün Gaziantep mutfağından cacıklı Arap köftesi hazırlıyor. Gün sonunda alınacak puanlar hem çeyrek altının sahibini belirleyecek hem de cuma günkü hafta finali öncesinde toplam sıralamayı doğrudan etkileyecek.

8 EKİM GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

8 Ekim 2026 Perşembe günü Gelinim Mutfakta’da çeyrek altını kazanan isim, günün puanlamasının tamamlanmasının ardından belli olacak. Cemile, Beyza, Yeşim ve Tuğba arasında en yüksek puanı alan yarışmacı günün birincisi olacak.

Haftanın önceki günlerinde sonuçlar netleşmişti. 6 Ekim Salı günü Cemile 19 puanla birinci olurken, 7 Ekim Çarşamba günü Yeşim 18 puanla çeyrek altının sahibi oldu. Bu nedenle 8 Ekim sonucu, cuma günkü final öncesinde haftalık sıralamanın şekillenmesi açısından önem taşıyor.

8 Ekim Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Final öncesi son puan durumu
Başlık Resmi8 Ekim Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Final öncesi son puan durumu

8 EKİM GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

8 Ekim Gelinim Mutfakta puan durumu henüz kesinleşmedi. Kayınvalideler ile sunucunun değerlendirmelerinin tamamlanmasının ardından Cemile, Beyza, Yeşim ve Tuğba’nın günlük puanları açıklanacak.

8 Ekim Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Final öncesi son puan durumu
Başlık Resmi8 Ekim Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Final öncesi son puan durumu

FİNAL ÖNCESİ SON PUAN DURUMU

7 Ekim Gelinim Mutfakta puan durumu:

Yeşim: 18

Cemile: 17

Tuğba: 13

Beyza: 7

6 Ekim Gelinim Mutfakta puan durumu:

Cemile: 19

Beyza: 17

Yeşim: 12

Tuğba: 8

5 Ekim Gelinim Mutfakta puan durumu:

Tuğba: 18

Yeşim: 15

Beyza: 7

Cemile: 7

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Editör : İREM ÖZCAN
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