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MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, kim elendi? Mavi ve kırmızı takım kadrosu

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MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, kim elendi? Mavi ve kırmızı takım kadrosu
Başlık ResmiMasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, kim elendi? Mavi ve kırmızı takım kadrosu

MasterChef Türkiye’de 12 Ekim Pazartesi akşamı yeni haftanın kaptanlık oyunu oynandı. Yarışmacılar mavi takım kaptanlığı için tezgah başına geçerken gecenin sonunda yeni hafta takımları da şekillendi. Bir önceki eleme gecesinde yarışmaya veda eden isim de yeni haftanın başlamasıyla yeniden merak konusu oldu.

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MasterChef Türkiye 2026 sezonunda 10. hafta kaptanlık mücadelesiyle başladı. 12 Ekim’de yayınlanan bölümde yarışmacılardan cağ kebabı hazırlamaları istendi. Şeflerin değerlendirmesi sonrası mavi takım kaptanı belirlenirken, kaptanın seçimiyle kırmızı takım kaptanı da netleşti ve haftanın takım kadroları oluşturuldu. 11 Ekim Pazar akşamı yapılan eleme gecesinde ise Buse yarışmaya veda etmişti.

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI

MasterChef’te 12 Ekim 2026 tarihli kaptanlık oyununu Muhammed kazandı. Yarışmacıların cağ kebabı hazırladığı mücadelede şeflerin tadımı sonunda en başarılı tabağı çıkaran Muhammed, yeni haftanın mavi takım kaptanı oldu. Kaptanlık avantajını elde eden Muhammed, karşı takımın kaptanını belirledi.

Muhammed, kırmızı takım kaptanı olarak Kübra’yı seçti. Böylece 10. haftada iki takımın liderleri Muhammed ve Kübra oldu. Yeni haftanın takım mücadeleleri de kaptanların yaptığı seçimlerle oluşturulan kadrolarla devam edecek. Bir önceki gece düzenlenen eleme bölümünde ise Buse, şeflerin değerlendirmesi sonucunda yarışmaya veda eden isim olmuştu.

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, kim elendi? Mavi ve kırmızı takım kadrosu
Başlık ResmiMasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, kim elendi? Mavi ve kırmızı takım kadrosu

MASTERCHEF MAVİ TAKIM KADROSU

Muhammed

Armağan

Nilay

Eyyüp Can

Enes

Şiringül

Hasan Ali

Şadi

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, kim elendi? Mavi ve kırmızı takım kadrosu
Başlık ResmiMasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, kim elendi? Mavi ve kırmızı takım kadrosu

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM KADROSU

Ayşe

Tolgahan

Emre

Burçin

Tolğa

Kübra

Bahar

Nurten

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Editör : İREM ÖZCAN
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