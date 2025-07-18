Masterchef Nisa kimdir, elendi mi? MasterChef Türkiye'de dikkat çeken isim oldu

TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye, yeni bölümleriyle izleyiciyle bir araya geldi. Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jürisi olduğu programda Masterchef Nisa kimdir, elendi mi? sorusu merak konusu oldu.

TV8 ekranlarında izleyiciyle bir araya gelen MasterChef Türkiye, yeni sezon bölümleriyle izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna’nın jüri koltuğunda oturduğu yarışmada bu sene dikkat çeken isimlerden biri de Nisa Nur Demirel oldu.

Peki, Masterchef Nisa kimdir, elendi mi? İşte tüm ayrıntılar...

2025-2026 sezonunda MasterChef Türkiye jürisinde herhangi bir değişiklik yaşanmadı. Bu sezonda Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna üçlüsü yarışmacıların yemeklerini değerlendiriyor.

MASTERCHEF NİSA NUR DEMİREL KİMDİR?

MasyerChef yarışmaya İstanbul’dan katılan Nisa Nur Demirel, 24 yaşında ve aşçılık mesleği yapmaktadır.

Profesyonel mutfak deneyimi olan Nisa, İtalyan restoranında makarnacı olarak çalışmaktadır. Kendi alanında uzman biri olan Nisa, jüri karşısındaki sunumlarında dikkat çekti.

MASTERCHEF NİSA ANA KADROYA GİRDİ Mİ, ELENDİ Mİ?

MasterChef Nisa, yarışmanın ana kadrosuna girebilmek için mücadele etmeye devam ediyor.

Yarışmada başarılı performansıyla dikkat çeken Nisa, elenenler arasında yer almadan bir üst tura çıkma yolunda ilerlemektedir.