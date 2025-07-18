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MasterChef ana kadroya giren 6 yarışmacı kim? 17 Temmuz Perşembe MasterChef ana kadro belli oldu!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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MasterChef ana kadroya giren 6 yarışmacı kim? 17 Temmuz Perşembe MasterChef ana kadro belli oldu!
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TV8 ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışması MasterChef Türkiye 2025’te ana kadro şekillenmeye devam ediyor. Lezzet tutkunlarının ekran başına kilitlendiği yarışmada, 17 Temmuz Perşembe akşamı MasterChef ana kadroya giren 6 yarışmacı da açıklandı.

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu’nun titizlikle yaptığı değerlendirmeler sonucunda bir yarışmacı daha MasterChef önlüğünü kazanarak ana kadroya katılmaya hak kazandı. Yarışmacılar bu kez “imam bayıldı” tarifiyle tüm hünerlerini sergiledi. Peki, MasterChef ana kadroya giren 6 yarışmacı kim? 

MasterChef ana kadroya giren 6 yarışmacı kim? 17 Temmuz Perşembe MasterChef ana kadro belli oldu! - 1. Resim

MASTERCHEF ANA KADROYA GİREN 6 YARIŞMACI KİM?

TV8 ekranlarının heyecan dolu yarışması MasterChef Türkiye 2025'te ana kadro netleşmeye başladı. Üç aşamalı ön eleme süreciyle şekillenen yarışmada, her bölümde bir yarışmacı ana kadroya adını yazdırıyor.

MasterChef ana kadroya giren 6 yarışmacı kim? 17 Temmuz Perşembe MasterChef ana kadro belli oldu! - 2. Resim

17 Temmuz Perşembe akşamı yayımlanan bölümde ise altıncı yarışmacı da belli oldu. Ana ürün olarak “imam bayıldı” yemeğiyle ter döken ikinci grup yarışmacılar arasından sıyrılan isim, şeflerin ortak kararıyla MasterChef önlüğünü giymeye hak kazandı.

Gecenin sonunda MasterChef 2025 ana kadrosuna giren 6. yarışmacı Sercan oldu. Sercan, hem klasik tarifteki lezzeti hem de elma temalı yenilikçi tabağıyla dikkat çekti.

MasterChef ana kadroya giren 6 yarışmacı kim? 17 Temmuz Perşembe MasterChef ana kadro belli oldu! - 3. Resim

MASTERCHEF ANA KADRODA KİMLER VAR?

MasterChef Türkiye 2025’te şimdiye kadar ana kadroya seçilen 6 yarışmacı belli oldu. Her biri kendi grubundaki güçlü rakipleri geride bırakarak önlüğü kazandı ve büyük final yolunda ilk adımı attı. 

MasterChef ana kadroya giren yarışmacılar:

  1. Yarışmacı: Furkan
  2. ⁠Yarışmacı: Eylül
  3. Yarışmacı: Çağatay
  4. Yarışmacı: Onur
  5. Yarışmacı: Hilal
  6. Yarışmacı: Sercan

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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