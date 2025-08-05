MasetrChef Türkiye 2024 yarışmacısı Sümeyye, renkli karakteri ve mutfaktaki yeteneğiyle dikkatleri üzerine çekti. TV8 ekranlarında yayınlanan ve her sezon izlenmek rekorları kıran MasterChef'te bu sene öne çıkan isimlerden biri de Sümeyye oldu.

Yarışmada gösterdiği performansla isminden söz ettiren Sümeyye hakkında "MasterChef Sümeyye kimdir?" sorusu sıkça araştırılıyor.

MASTERCHEF SÜMEYYE KİMDİR?

Sümeyye Şahin, MasterChef 2025 yarışmacılardan biridir. Henüz 24 yaşında olan Sümeyye'nin babası Ordulu, annesi ise Bolu doğumludur. Sümeyya Şahin’in mutfak üzerine bir eğitimi yoktur. Ancak yemek yapmaya büyük bir ilgisi olduğu için yarışmaya katılmak istemiştir.

Nörofizyoloji teknisyeni olarak görev yapan Sümeyye Şahin, özellikle beyin ve sinir sistemi üzerine uzmanlaşmış bir sağlık çalışanıdır. Şahin, yemek yapma tutkusu üzerine MasterChef'e katılmıştır.

Sağlık sektöründeki bilgi birikimi dışında mutfakta sergilediği performansıyla öne çıkan Şahin, yarışmada hem el becerisiyle hem de disiplin açısından dikkat çeken isimler arasındadır.