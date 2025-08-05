Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > MasterChef Sümeyye kimdir?

MasterChef Sümeyye kimdir?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
MasterChef Sümeyye kimdir?
MasterChef Türkiye, Yarışmacı, Yemek, Mutfak, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TV8 ekranlarının sevilen yarışmacısı MasterChef Türkiye 2025 sezonunun en çok dikkat çeken isimlerden biri de Sümeyye oldu. Yarışmadaki performansı ve karakteriyle izleyicilerin ilgiini çeken Sümeyye hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, MasterChef Sümeyye kimdir? İşte detaylar...

MasetrChef Türkiye 2024 yarışmacısı Sümeyye, renkli karakteri ve mutfaktaki yeteneğiyle dikkatleri üzerine çekti. TV8 ekranlarında yayınlanan ve her sezon izlenmek rekorları kıran MasterChef'te bu sene öne çıkan isimlerden biri de Sümeyye oldu.

Yarışmada gösterdiği performansla isminden söz ettiren Sümeyye hakkında "MasterChef Sümeyye kimdir?" sorusu sıkça araştırılıyor.

MasterChef Sümeyye kimdir? - 1. Resim

MASTERCHEF SÜMEYYE KİMDİR? 

Sümeyye Şahin, MasterChef 2025 yarışmacılardan biridir. Henüz 24 yaşında olan Sümeyye'nin babası Ordulu, annesi ise Bolu doğumludur. Sümeyya Şahin’in mutfak üzerine bir eğitimi yoktur. Ancak yemek yapmaya büyük bir ilgisi olduğu için yarışmaya katılmak istemiştir. 

Nörofizyoloji teknisyeni olarak görev yapan Sümeyye Şahin, özellikle beyin ve sinir sistemi üzerine uzmanlaşmış bir sağlık çalışanıdır. Şahin, yemek yapma tutkusu üzerine MasterChef'e katılmıştır. 

Sağlık sektöründeki bilgi birikimi dışında mutfakta sergilediği performansıyla öne çıkan Şahin, yarışmada hem el becerisiyle hem de disiplin açısından dikkat çeken isimler arasındadır.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Savunma sanayide 16 milyar dolarlık zirve yürüyüşü! ASELSAN rekora koştuKerem Aktürkoğlu için Lizbon'da bekleyen özel jet İstanbul'a dönüyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
S Sport Plus şifreli mi, nereden izlenir? - HaberlerS Sport Plus şifreli mi, nereden izlenir?House of the Dragon 3. sezon ne zaman? - HaberlerHouse of the Dragon 3. sezon ne zaman?Bayi Toplantısı konusu ne, oyuncuları kimler? - HaberlerBayi Toplantısı konusu ne, oyuncuları kimler?Uçaklarda powerbank yasaklandı mı? Uçakta taşınması yasak olan eşyalar ve bagaj kuralları - HaberlerUçaklarda powerbank yasaklandı mı? Uçakta taşınması yasak olan eşyalar ve bagaj kurallarıASKİ su kesinti listesi yayınlandı! Ankara'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? - HaberlerASKİ su kesinti listesi yayınlandı! Ankara'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?YKS tercih sonuçlar sorgulama: Üniversite tercihleri ne zaman bitiyor? - HaberlerYKS tercih sonuçlar sorgulama: Üniversite tercihleri ne zaman bitiyor?
Sonraki Haber Yükleniyor...