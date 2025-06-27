MasterChef üst tura kimler çıktı? 3'lü elemeleri geçen yarışmacılar

TV8'de ekrana gelen MasterChef'te düello etabı başladı. 3'lü elemeleri geçen yarışmacı bir üstte ana kadroya girmek için yarışıyor. MasterChef 3'lü eleme turunu geçerek ana kadroya yaklaşan isimler belli oluyor.

Bu akşam ekrana gelen MasterChef bölümünde 3'lü eleme turları başladı. 3 yarışmacının verilen bir yemeği yaptığı etapta kazanan bir yarışmacı bir üst tura çıkmaya hak kazanıyor. İzleyiciler favori yarışmacılarını takip ederken MasterChef üst tura kimler çıktı, 3'lü elemeleri geçen yarışmacıları merak ediyor.

MASTERCHEF ÜST TURA KİMLER ÇIKTI?

MasterChef'te 27 Haziran Cuma akşamı, ekrana gelen 3'lü düellolar ile ana kadronun oluşmasına bir adım daha yaklaşıldı. 2. turu geçerek yarışmaya devam eden yarışmacılar şeflerin verdiği yemekleri en iyi şekilde yapanlara göre belirleniyor.

Bu akşam şeflerin verdiği yemekleri en güzel şekilde yaparak üst tura çıkmaya hak kazanan yarışmacılardan ilki Semih, Utku ve Doğuhan Fried Rice tarihi yaptı. En iyi yaparak final turuna kalan isim Doğuhan oldu.

Belgin, Derya ve Melis kabak çiçeği dolması yaptı. En iyi yemeği yaparak üst tura çıkan isim Belgin oldu.

Atilla, Yusuf ve İsmail süt helvası yaptı. Aralarından final turuna çıkan isim Yusuf oldu.

MASTERCHEF 3'LÜ ELEMELERİ GEÇEN YARIŞMACILAR

3'lü elemeleri geçerek bir üst tura çıkan adaylar, ana kadroya girmek için final turuna katılacak. 3. turda şeflerin verdiği ortak tarifi yarışmacıların doğru bir şekilde pişirmesi ve en güzel yemeği yapması bekleniyor. Bir üst tura çıkan yarışmacılar Doğuhan, Belgin ve Yusuf oldu.

MASTERCHEF ANA KADRO NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

MasterChef ana kadronun temmuzun ikinci haftası belli olarak yarışmaya başlaması bekleniyor. Final turunu geçen 20 kişi ana kadroya girecek.