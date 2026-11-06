MasterChef Türkiye’nin yayımlanan son bölümünde mavi ve kırmızı takım, bir kez daha dokunulmazlık mücadelesi verdi. Haftanın 2.dokunulmazlık oyunu sonunda iki isim daha potaya gitti. Peki, MasterChef'te eleme adayı kim oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

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MasterChef Türkiye yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Her hafta bir ismin veda ettiği yarışmanın 5 Kasım tarihli bölümünde mücadeleler ardından 2 isim daha eleme potasına gönderildi. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda yarışmada mavi ve kırmızı takım, dokunulmazlığı kazanabilmek için bu kez uskumru dolması konseptinde yarıştı. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 5 Kasım 2026 MasterChef eleme adayları kimler oldu?

MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef eleme adayları

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Son bölümde, takımlar Somer Şef'in imza tabaklarından olan uskumru dolması hazırladı. Verilen sürenin dolması ardından hazırlanan tabakları şefler değerlendirdi. Jürinin seçimleriyle dün akşam oyunu kazanan taraf mavi takım oldu.

MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef eleme adayları

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Takım oyununu kaybeden kırmızı takım yarışmacıları bu kez bireysel mücadeleleri için tezgah başına geçti. MasterChef jürisi, kırımız takımdan Zeytinyağlı kuru incir dolması hazırlamasını istedi.Süre sonunda tadım yapan şefler, en beğendikleri üç tabağı belirledi. Şefler onay alan iki isim Nurten ile Bahar oldu. Şeflerden onay alan Nurten, bireysellik mücadelesinin kazananı oldu. Nurten, eleme potası için Bahar'ın adını verdi. Ardından yapılan konsey kararıyla Eyüp Can potaya kaldı. Böylece eleme potasına kalan isimler Tolgahan, Ayşe, Bahar ve Eyyüp Can oldu.



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