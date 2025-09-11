Mavi yelken balığı yenir mi?

Bodrum'da nesli tehlike altındaki bir mavi yelken balığının zıpkınla vurulması, çevre severleri ayağa kaldırırken, bu balığın yenilebilirliği sorusu da merak uyandırıyor. Guinness Rekorlar Kitabı'na giren bu türün sofralara gelip gelmeyeceği, ekosistem ve yasal düzenlemeler ışığında ele alınıyor.

MAVİ YELKEN BALIĞI YENİR Mİ?

Mavi yelken balığı, bilimsel adıyla Istiophorus platypterus, sportif balıkçılığın yıldızı olarak bilinirken tüketim şartlarıyla dikkat çekiyor.

Tropikal sularda yaşayan bu balık, etinin lezzetli ve besleyici olması nedeniyle bazı bölgelerde sofralara taşınıyor. Özellikle Asya ve Latin Amerika mutfaklarında ızgara veya füme olarak hazırlanan mavi yelken balığı filetosu, omega-3 yağ asitleri açısından zengin bir protein kaynağı olarak öne çıkıyor.

Tüketilebilir olması, mavi yelken balığını cazip kılsa da Türkiye'de Su Ürünleri Kanunu kapsamında koruma altında olması nedeniyle yasadışıdır. Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olması nedeniyle tüketilmesi yasaktır.

MAVİ YELKEN BALIĞI NESLİ TÜKENDİ Mİ?

Mavi yelken balığının nesli tamamen tükenmedi ancak Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN) tarafından "Hassas" (Vulnerable) kategorisinde sınıflandırılıyor.

İklim değişikliği, okyanus ısınması ve plastik kirliliği gibi faktörler, göç yollarını bozarak üreme oranlarını düşürüyor. Bu da bazı türlerin neslinin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı anlamına geliyor.

MAVİ YELKEN BALIĞI NEREDE YAŞAR?

Mavi yelken balığı, Hint, Pasifik ve Atlantik okyanuslarının tropikal sularında yaşar. Göçmen bir tür olarak binlerce km gidebilir. Türkiye'de Akdeniz'e nadir girdiği biliniyor.Bodrum Yüzey avcısı olarak 50 metre derinliğe iner. İklim değişikliği göç rotalarını etkiler.